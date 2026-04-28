Jorge Morán 28 ABR 2026 - 12:18h.

Habrá un cambio en cuanto a las sanciones en el Mundial 2026

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El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá llega con varios cambios en su reglamento. La FIFA quiere premiar el espectáculo y más en una edición en la que habrá 48 selecciones buscando ser los campeones del mundo, 16 más de lo habitual. Pero además de las modificaciones que ya se han confirmado en el VAR, habrá una que ya está siendo estudiada.

Según las informaciones de 'The Athletic', el Consejo de la FIFA en Vancouver se reúne este martes para modificar las sanciones por tarjetas. En las últimas ediciones, los futbolistas tan sólo podían limpiar sus sanciones después de los cuartos de final, una situación que cambiará en esta edición.

El cambio de la FIFA con las tarjetas en el Mundial 2026

Dado el incremento de equipos en Estados Unidos, México y Canadá, pasando de 32 selecciones a 48, la FIFA se está planteando un menor número de sanciones con la intención de evitar que los jugadores más importantes del mundo puedan no llegar a las fases finales.

Según las informaciones de The Athletic, la idea de la FIFA es que las tarjetas amarillas se anulen después de dos partes del torneo. Una de ellas será tras la fase de grupos, justo antes de que los equipos disputen los dieciseisavos de final o la ronda de 32. Más tarde, tras los cuartos de final, se volverá a repetir esta situación, con la intención de que los mejores futbolistas del mundo estén disponibles para las semifinales y la gran final del Mundial 2026.

Aunque la situación todavía esta siendo estudiando, parece que finalmente se aceptará el cambio. Con esta situación, para que un jugador sancionado deberá ver dos amarillas en los tres partidos de fase de grupos o en dos encuentros entre los dieciseisavos, octavos de final y cuartos.