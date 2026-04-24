Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 10:21h.

La FIFA cree que es algo imposible de realizar y la federación italiana lo considera una falta de respeto a su orgullo

La hoja de ruta y los peligros a los que se enfrenta Lamine Yamal para llegar al Mundial

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La propuesta impulsada desde el entorno de Donald Trump para que la selección italiana, después de ser derrotada en la fase clasificatoria frente a Bosnia-Herzegovina, entre en el Mundial en lugar de la Irán ha sido descartada prácticamente desde su origen. Según EL PAÍS, fuentes de la FIFA consideran inviable la sugerencia trasladada por la Administración Trump al no ajustarse a ningún criterio reglamentario. El organismo, además, mantiene su previsión de que Irán dispute con normalidad el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La selección iraní está encuadrada en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos previstos en ciudades como Los Ángeles y Seattle, aunque incluso se ha llegado a estudiar un posible traslado a México por motivos políticos. Si Irán no acude al Mundial, la selección que tendría que sustituirla debe ser de su misma confederación, la asiática. En ese caso, la primera alternativa sería Emiratos Árabes Unidos.

La FIFA e Italia están en contra de la propuesta de Donald Trump

La propuesta de Trump no gustó en Italia y la reacción ha sido tajante. Desde el Gobierno, voces como la del ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificaron la propuesta de “vergonzosa”, mientras que el ministro de Deportes, Andrea Abodi, insistió en que “la clasificación se consigue en el campo”. La selección italiana, eliminada en la repesca ante Bosnia-Herzegovina, atraviesa una crisis futbolística histórica y no contempla acceder al Mundial por vías ajenas a la competición. No es la primera vez que Paolo Zampolli, enviado de Trump, plantea esta idea. Para el Mundial de Qatar de 2022, donde la 'azzurra' tampoco estuvo presente, realizó la misma propuesta: sustituir a Irán por Italia a través de una carta a Gianni Infantino. Ahora, la iniciativa vuelve a escena en un contexto político más complicado que el de hace cuatro años, pero la FIFA, por el momento, no contempla alterar las reglas e Irán sigue teniendo su plaza en el Mundial.

La alternativa para sustituir a Irán es Emiratos Árabes Unidos

En el caso de que la federación de fútbol iraní decida que la selección de Irán no vaya al Mundial, la FIFA tiene un 'plan B' claro: cualquier sustitución debe respetar el equilibrio por confederaciones. En ese escenario hipotético, el relevo de Irán saldría de Asia. La opción que está sobre la mesa es la de Emiratos Árabes Unidos que se quedó a las puertas de la clasificación tras caer en la última ronda continental ante Irak, selección que posteriormente si que selló su billete mundialista. La FIFA lo tiene claro, Europa no entra en la ecuación y la plaza, en caso de de que se abra, se resolvería dentro de la propia confederación asiática. Italia, por tanto, seguirá sin competir en un Mundial de selecciones desde Brasil 2014, donde fue eliminada en fase de grupos.