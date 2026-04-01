Italia vuelve a sufrir un drama en los penaltis, Turquía se clasifica y Lewandowski se queda sin Mundial

Saray Calzada 01 ABR 2026 - 00:27h.

Italia se queda una vez más sin Mundial tras caer en los penaltis

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En este parón de selecciones había muchas que solo jugaban amistosos, como España, que eran mero trámite, pero otras se jugaban la vida para clasificarse para el Mundial. La cara y la cruz del fútbol en varios partidos. La suerte y la clasificación cayeron del lado de Turquía o Suecia, pero Italia y Polonia sufrieron lo que es quedarse a las puertas de una competición tan importante como esta.

Los italianos sufren un nuevo drama en cita mundialista. Por tercera vez consecutiva no han conseguido clasificarse tras caer eliminada por Bosnia y Hercegovina en los penaltis. Italia comenzó ganando el partido, pero la presión del estadio y de nuevo los fantasmas del pasado hicieron mella en el equipo y desde la pena máxima no mostraron su mejor puntería.

Malas noticias también para la Polonia de Robert Lewandowski. El delantero polaco del FC Barcelona se queda sin la posibilidad de disputar el que podría ser su último Mundial. Suecia se impuso a los polacos con un gol de Gyokeres en el minuto 88.

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Arda Güler se apunta al Mundial

La selección de Arda Güler sí que podrá estar en el Mundial gracias al tanto de Akturkoglu ante Kosovo. A Turquía a partir de ahí se le hizo el partido algo largo, pero consiguieron hacer bueno ese tanto y con ello hacerse con el billete para la cita mundialista.

El que también conseguía clasificarse era República Checa tras imponerse a Dinamarca en los penaltis.

Todavía quedan algunos duelos por disputar por lo que hay grupos que todavía no están fraguados. Las eliminatorias europeas ya están finalizadas, pero todavía quedan plazas por disputarse entre la República Democrática del Congo e Jamaica, Irak y Bolivia. El ganador del primer duelo iría en el grupo K y el segundo en el I.