Xabi Alonso ya tendría nuevo equipo: acuerdo con el Chelsea por cuatro temporadas

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 20:54h.

Stamford Bridge será la primera experiencia de Xabi como técnico en la Premier League

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Xabi Alonso ya tendría cerrado su regreso a los banquillos apenas cuatro meses después de su salida del Real Madrid. Según ha informado Fabrizio Romano, el técnico tolosarra habría aceptado la propuesta del Chelsea FC y firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas.

El anuncio oficial podría producirse en los próximos días, aunque en Stamford Bridge ya trabajan con el entrenador vasco en la planificación del próximo proyecto deportivo. El Chelsea considera prioritaria la llegada de Xabi Alonso para devolver estabilidad al club tras una temporada marcada por la irregularidad y los constantes cambios en el banquillo.

De la salida del Real Madrid al reto de la Premier

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid terminó el pasado 12 de enero, después de una campaña complicada tanto en resultados como en la gestión del vestuario. Desde entonces, el nombre del técnico español había aparecido vinculado a varios equipos europeos, aunque finalmente será el Chelsea quien se haga con sus servicios.

Según las últimas informaciones, Xabi viajó esta misma semana a Londres para reunirse con la directiva ‘blue’ y cerrar los últimos detalles de una operación que ya estaría completamente encaminada.

El Chelsea busca reconstruirse

El conjunto londinense atraviesa una de las temporadas más inestables de los últimos años. La derrota en la final de la FA Cup frente al Manchester City y la dificultad para clasificarse para competiciones europeas han acelerado los movimientos en Stamford Bridge.

Además, el Chelsea ha tenido hasta tres entrenadores diferentes durante el curso, con las etapas de Enzo Maresca y Liam Rosenior sin lograr consolidar un proyecto competitivo.

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La llegada de Xabi Alonso pretende cambiar esa dinámica y construir un equipo capaz de volver a pelear por títulos tanto en Inglaterra como en Europa.