Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 13:09h.

Robert Lewandowski pone punto y final a su etapa en el Barça tras cuatro temporadas como culé

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Robert Lewandowski ha confirmado su salida del FC Barcelona a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. El delantero polaco pone así fin a una etapa de cuatro temporadas en el club azulgrana, donde ha sido una pieza clave en ataque y uno de los referentes del vestuario. Su marcha marca el cierre de un ciclo importante para el Barça tras casi 200 partidos con la elástica culé (con 119 goles hasta la fecha) y deja abierta la incógnita sobre cuál será su próximo destino.

"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la Tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece", postea el polaco.

Lewandowski y su mejor versión

Durante su etapa en Barcelona, Lewandowski logró recuperar su mejor versión goleadora en varios tramos y fue fundamental en la conquista de títulos nacionales, además de convertirse rápidamente en uno de los jugadores más queridos por parte de la afición. Su experiencia y liderazgo dentro del vestuario también fueron clave para acompañar el crecimiento de los futbolistas más jóvenes del equipo.

Aunque todavía no se ha hecho oficial cuál será su próximo club, en las últimas semanas habían aumentado los rumores sobre una posible salida este verano. Con este anuncio, el propio jugador despeja todas las dudas y confirma el final de su etapa como azulgrana, cerrando una carrera en el Barça que deja números importantes y muchos momentos destacados para los aficionados culés.

Además, la despedida de Lewandowski llega en un momento de renovación dentro del proyecto deportivo del FC Barcelona, que ahora deberá buscar un relevo de garantías para una de las posiciones más determinantes del equipo. La salida del delantero polaco supone también el adiós de uno de los grandes referentes del fútbol europeo de la última década.