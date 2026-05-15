La alternativa de Gaizka Mendieta para el banquillo del Real Madrid: "Mourinho ya no es el mismo"

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 23:55h.

Mendieta señala a Raúl como técnico ideal del Madrid

Los resultados de la encuesta de ElDesmarque: la afición del Real Madrid dicta sentencia

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Gaizka Mendieta se ha sumado al debate sobre el futuro entrenador del Real Madrid y tiene claro quién sería su apuesta. El exjugador de Valencia y Barcelona prefiere ver a Raúl González antes que a José Mourinho en el banquillo blanco.

El ahora embajador de PlayUK considera arriesgado el posible regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu y cree que el contexto del club ha cambiado por completo respecto a la primera etapa del luso.

Mendieta duda del regreso de Mourinho

Gaizka Mendieta fue contundente al valorar la posibilidad de que José Mourinho vuelva al Real Madrid: “El regreso de José Mourinho al Real Madrid sería una sorpresa. Creo que una segunda oportunidad es arriesgada”.

El exinternacional español considera además que el técnico portugués ya no tiene el mismo impacto que en su primera etapa en el fútbol español: “Creo que ya no es el Mourinho de hace años, el de la primera vez. Las cosas han cambiado mucho para el propio Mou”.

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Raúl, la apuesta de Mendieta para el Real Madrid

Frente a la opción de José Mourinho, Mendieta señaló directamente a Raúl González como el perfil que más le gustaría ver liderando el nuevo proyecto madridista: “Me hubiera encantado verlo allí. Creo que estaba preparado”.

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El excentrocampista cree que el histórico ‘7’ blanco tuvo su gran oportunidad hace algunas temporadas, antes de la llegada de otros técnicos al club.

Además, considera que el actual contexto del Real Madrid convierte el banquillo en uno de los más complejos de Europa.

“El Madrid es un equipo difícil de dirigir”

Gaizka Mendieta también analizó el momento deportivo del club blanco y advirtió de la dificultad que tendrá cualquier entrenador que llegue al Bernabéu: “Para cualquier entrenador, incluso con una gran reputación, el Real Madrid es ahora mismo un equipo difícil de dirigir”.

Según el exjugador, el club necesita reforzar prácticamente todas las líneas del equipo y recordó que Xabi Alonso ya habría pedido fichajes antes de abandonar el proyecto.