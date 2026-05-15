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Mr. Asubío desvela las posibles consecuencias para Florentino Pérez tras la denuncia de los árbitros

Mr. Asubío desvela las posibles consecuencias para Florentino Pérez tras la denuncia de los árbitros
Florentino Pérez, en rueda de prensa. EFE
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Las declaraciones de Florentino Pérez contra el arbitraje español ya han tenido respuesta. El sindicato arbitral ha denunciado sus palabras ante el Comité de Disciplina y el caso amenaza con abrir un nuevo frente institucional alrededor del Real Madrid.

Durante su análisis, el periodista y árbitro conocido como Mr. Asubío explicó cuáles podrían ser las consecuencias para el dirigente madridista tras acusar públicamente al colectivo arbitral de “corrupción sistemática” y de haber “robado” títulos al conjunto blanco.

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Florentino Pérez aseguró esta semana que al Real Madrid “le han robado siete Ligas”, además de denunciar una supuesta “corrupción sistemática durante dos décadas”.

El presidente madridista también afirmó que no había llegado al club “para que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona”, unas declaraciones que han generado un enorme malestar dentro del colectivo arbitral.

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Según explicó Mr. Asubío, la denuncia presentada ante el Comité de Disciplina marca “un antes y un después” por la gravedad de las acusaciones.

El colectivo arbitral solicita que las palabras del presidente del Real Madrid sean analizadas incluso por la vía penal, al entender que forman parte de una campaña de presión y descrédito continuado hacia los árbitros.

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