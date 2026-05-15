Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 18:13h.

El jugador del Barça niega que el club “robara” siete Ligas

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Fermín López ha dejado una de las respuestas más contundentes de la semana en clave Barça-Real Madrid. El centrocampista azulgrana reaccionó a las recientes declaraciones de Florentino Pérez y también cerró de forma tajante cualquier posibilidad de vestir algún día la camiseta blanca.

En una entrevista concedida a SER Catalunya, el jugador del FC Barcelona defendió al club azulgrana tras las acusaciones del presidente madridista sobre supuestos “robos” de títulos: “No es correcto decir que el Barça ha robado siete Ligas porque jugaban Messi, Iniesta y Xavi”.

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Fermín responde a Florentino Pérez

El canterano culé reconoció que el vestuario ha visto las palabras de Florentino Pérez, aunque aseguró que el grupo está centrado únicamente en el gran momento deportivo que atraviesa el Barça: “Nosotros estamos en nuestro camino, no nos importa lo que pasa fuera del Barça”.

Fermín evitó entrar demasiado en la polémica, pero sí dejó claro que no comparte en absoluto las acusaciones lanzadas desde el entorno madridista: “Cada uno puede decir lo que quiera, pero creo que no estaba bien decirlo”.

“Yo soy prototipo Barça”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le trasladaron unas palabras de Tomás Roncero, que aseguró que ficharía a Fermín para el Real Madrid porque es “prototipo madridista”.

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La respuesta del internacional español fue inmediata: “Yo soy prototipo Barça”.

Y fue todavía más claro después: “Es imposible que vaya al Madrid. Yo siempre del Barça”.

La Champions y el sueño del Mundial

Fermín también hizo balance de la temporada del FC Barcelona, reconociendo que el equipo sigue teniendo la “espinita” de la Champions League pese al gran año realizado: “Estamos muy cerca de llegar a una final de Champions. Nos falta un paso”.

Además, habló sobre uno de sus grandes objetivos personales para este 2026: disputar el Mundial con España: “Ojalá me convoquen. Sería mi primer Mundial y espero que de muchos más. El objetivo es ganarlo”.

Rivalidad con el Real Madrid y con el Espanyol

El centrocampista azulgrana también se refirió a las celebraciones del título y a los cánticos dedicados tanto al Real Madrid como al Espanyol: “La rivalidad es la misma”.

Aunque defendió que desde el vestuario culé no faltaron al respeto a nadie: “Cuando pierdes es normal que estés enfadado”.