Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 17:26h.

En caso de obtener la nacionalidad el Betis liberaría una plaza de extracomunitario

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Según ha podido saber ElDesmarque, el futbolista Natan de Souza ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española, posibilidad que permitiría al Real Betis liberar una plaza de extracomunitario. Un elemento a tener muy en cuenta para el próximo mercado, dado que si el tema burocrático se resuelve pronto la entidad dejará vacante una plaza que en su día permitió, por ejemplo, hacer hueco a fichajes como el de Antony dos Santos. Una posibilidad que además daría más valor económico a una posible venta futura, habida cuenta que ese nuevo estatus le abre más puertas y elimina obstáculos si algún club europeo (o español) tantea su fichaje.

Conviene recordar que los equipos de LALIGA pueden inscribir un máximo de tres jugadores no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, considerándose comunitarios a los europeos y a los futbolistas que pertenezcan a países con acuerdos especiales, como pueden ser por ejemplo los países de África (algunos), el Caribe o el Pacífico que pertenecen al acuerdo de Cotonou.

Con el regreso de Gonzalo Petit, que como mínimo empezará la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, serán cuatro los extracomunitarios que el Real Betis tenga en nómina, entre los que se encuentran el central, el delantero uruguayo, Antony y Nelson Deossa. El club está obligado a liberar como mínimo una de las plazas extracomunitarias, ya sea a través de una venta o con una cesión, como ocurrió hace un verano con el préstamo del ariete a Mirandés y luego Granada.

Con este trámite, y contando con que Natan obtenga el pasaporte, el Real Betis no se vería obligado a dar salida a ninguno de ellos. Aun así, lo cierto es que el plan del club va un poco más allá. La comisión deportiva sabe que habrá ofertas por el central, quien con un valor de mercado aproximado de unos 30 millones de euros oposita a ser una de las grandes ventas del verano. Sin ir más lejos su nombre ha sido vinculado recientemente con equipos como FC Barcelona o Real Madrid (cuando estaba Ancelotti), aunque también tiene mercado en Italia y sobre todo en la Premier League.

También están abiertos a escuchar propuestas por Nelson Deossa, cuyo rendimiento ha estado lejos de las expectativas depositadas en él. Por el momento el River Plate es el único que ha trasladado un interés real, todavía sin oferta. Dada la pretensión de reforzarse con uno o incluso dos delanteros, será el entrenador quien decida sobre la situación de Gonzalo Petit, pese a que con este nuevo escenario no hubiese obligatoriedad de hacerlo.