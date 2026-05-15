Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 13:08h.

El preparador alicantino podría continuar en el Getafe

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José Bordalás está a un paso de clasificar para competiciones europeas al Getafe CF. Toda una hazaña en una temporada difícil en la que prácticamente no disponía de efectivos para completar su once inicial. El técnico azulón batalló los problemas del club con su característico sello competitivo, un buen hacer que le coloca como una opción apetecible para varios equipos de LALIGA y la Premier League.

Con contrato en el Getafe hasta el próximo mes de junio, todo parece indicar que el preparador alicantino afrontará un nuevo reto profesional. Sin embargo, este viernes ha abierto una pequeña posibilidad para un nuevo giro de guion por su futuro.

José Bordalás... ¿Y un nuevo giro de guion por su futuro?

Antes, el entrenador del Getafe reaccionó a la posible clasificación para Europa: "Es algo que nadie se podía imaginar, ni el club. El equipo por todo lo que ha sufrido y trabajado se merece poder estar, a falta de dos jornadas, peleando por algo impensable. Pero bueno, no pensamos en la posibilidad, pensamos en el partido contra el Elche".

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Bordalás desveló cómo se encuentra el vestuario de cara al sueño europeo: "No pensamos en eso sino en llegar lo mejor posible al partido. Tenemos que ver las cargas de trabajo, recuperar a los chicos y recuperar al equipo. Queremos llegar en las mejores condiciones".

Por último, el técnico alicantino fue cuestionado por su futuro. En los últimos días, José Bordalás ha sido relacionado con el RCD Espanyol, así como anteriormente ocurrió con el Sevilla FC. El técnico, que apunta a salir, no descarta su continuidad: "No está descartado, no hay nada descartado ahora mismo, pero... como siempre digo, estamos centrados en el día a día, todavía quedan dos partidos y no nos puede desviar absolutamente nada. Lo más importante no soy yo, lo más importante ahora mismo es el equipo, que los jugadores se sientan bien y que puedan desarrollar su mejor versión en estos dos últimos partidos".