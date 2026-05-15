El Big Data predice el final del descenso en LALIGA: cuatro equipos se alejan y cinco tienen problemas

Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 10:51h.

Tres equipos confirmaron su permanencia matemática en la jornada 36

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Dos jornadas restan para conocer el desenlace del descenso en LALIGA EA Sports. La jornada 36 del campeonato doméstico ha confirmado la permanencia matemática de Real Sociedad, Athletic Club y Rayo Vallecano, pero aún hay nueve equipos que pelean por no caer al pozo de la Segunda División. Se diferencian dos pelotones en esta lucha tan cara, aunque no hay que descartar un enésimo giro de guion.

Tras una nueva fecha liguera, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones del Big Data que nos brindan nuestros compañeros de Driblab. Hay cinco equipos que están en apuros.

El Big Data predice el final del descenso en LALIGA

El empate de la Real Sociedad en Montilivi saca de la pelea al propio equipo donostiarra, al Rayo Vallecano y al Athletic Club, donde se respiraban malas sensaciones tras la derrota en Cornellà. De los nueve clubes implicados, el Valencia CF es el que menos porcentaje de descenso acumula (0,3%). El Sevilla FC, empatado a puntos con el cuadro che tras su remontada en La Cerámica, cuenta con un tímido 0,5% de opciones de descenso.

En este primer pelotón también se encuentran Osasuna y RCD Espanyol, aunque con una diferencia notable. Y como curiosidad, ambos se verán las caras en la próxima jornada 37. Los rojillos cuentan con un 0,6% de posibilidades de perder la categoría, mientras que los pericos se sitúan en un 6,8%. Una derrota en El Sadar lo puede complicar todo.

Y aquí llegan los cinco equipos que están en peligro. El Deportivo Alavés toma aire tras vencer por la mínima al FC Barcelona y con 40 puntos cuenta con un 20,5% de opciones de descenso. El Girona, aunque por delante de los babazorros en la tabla, acumula un 35,8% de posibilidades de caer a la categoría de plata.

El caso más llamativo es el del RCD Mallorca. Actualmente en puestos de descenso, los bermellones 'solo' suman un 33,3% de opciones de descender, es decir, menos que Girona e incluso Elche. El equipo ilicitano es uno de los favoritos para acompañar al Real Oviedo con un 42,7%. Por su parte, el Levante sigue siendo el que más difícil lo tiene con hasta un 59,5% de posibilidades de descenso.