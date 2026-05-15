Pellegrino Matarazzo reconoce su espina por la Champions del Betis: "Desde que llegamos"

Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 08:33h.

El técnico estadounidense consiguió la salvación matemática en Montilivi

El Girona empata contra la Real Sociedad y dinamita aún más el descenso: así queda la clasificación

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La Real Sociedad confirmó su presencia en la próxima edición de LALIGA EA Sports de manera matemática con su empate ante el Girona. Tras conquistar la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja, el equipo txuri urdin se relajó en la competición doméstica y bajó notablemente su rendimiento. Pese a ello, Pellegrino Matarazzo ha cumplido con creces los objetivos marcados a su llegada a San Sebastián aunque tiene una espina con el Real Betis.

Al término del encuentro en Montilivi, el carismático preparador estadounidense compareció en sala de prensa. Allí, Matarazzo analizó todo lo que deparó el choque ante el Girona, habló de nombres propios como el de Álex Remiro o Ander Barrenetxea... y de la clasificación Champions verdiblanca.

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La espina de Pellegrino Matarazzo con la Champions del Betis

El técnico afirmó que ha sido "un partido difícil" con el balón porque han cometido "muchos errores" de decisión y de precisión y no han sido el equipo que han sido en los últimos meses. "Después del 0-1 nos hemos puesto a defender y a mirar las transiciones. Era una gran oportunidad para nosotros porque el Girona es un equipo muy móvil, pero hemos concedido muchas ocasiones a pesar de estar en bloque bajo e intentar ser más compactos", dijo.

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Al hacer repaso del rendimiento del equipo donostiarra desde su llegada, Pellegrino Matarazzo sacó la calculadora. El técnico analizó el ritmo de puntuación de su Real Sociedad, una evolución que le deja con la espina de no pelear con el Betis la quinta plaza: "Hoy hemos conseguido el punto necesario para confirmar la permanencia. Son 30 puntos en 19 partidos desde que llegamos: 1,5 por partido más o menos. Serían alrededor de 57 puntos en una liga y estaríamos luchando con el Betis por la quinta posición. Lo que hemos hecho en LaLiga es muy positivo, pero queremos acabar bien".

Por último, el técnico de la Real también señaló que Álex Remiro, protagonista con varias intervenciones claves ante el Girona, es "una figura clave" y "un portero muy completo".