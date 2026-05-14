Fran Fuentes 14 MAY 2026 - 09:57h.

El técnico responde al supuesto interés del Real Madrid: "Te guste o no"

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Pellegrino Matarazzo es el gran artífice del éxito de la Real Sociedad. Cuando cogió al equipo estaba coqueteando con el descenso, y lo ha llevado a luchar por la séptima plaza, ganar la Copa del Rey y, por ende, tener asegurada la clasificación para la UEFA Europa League el próximo curso. En este sentido, el técnico estadounidense se ha integrado muy bien en la vida y la sociedad de Donostia. Tanto es así que, de hecho, se le puede ver pasear por la ciudad, tomar café y en sus quehaceres diarios como un ciudadano más. Eso sí, de momento no hay prisas con su renovación.

No las tiene el club y no las tiene él tampoco. En este sentido, Pellegrino Matarazzo tiene firmada una temporada más. Es decir, que su vínculo actual expira el 30 de junio del 2027. Es por eso que, de momento, no se ha planteado su continuidad más allá. El propio técnico reconoce que aún no se ha establecido ningún tipo de contacto para ello, pero tampoco le urge, por lo que la situación está bien por ambas partes.

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En este sentido, su renovación no es una prioridad para el técnico ahora mismo, ya que está satisfecho con su contrato y no piensa más allá del tramo final del curso: "Estoy concentrado en terminar la temporada con fuerza. Todavía no hemos hablado. Sinceramente, estoy centrado en este equipo y en nada más. Me queda un año de contrato, así que no hay prisa. Estoy muy contento aquí, de verdad, y disfruto mucho trabajando con todo el cuerpo técnico y los jugadores. Pero quiero continuar, y continuamos con el trabajo diario, y ahí es donde está mi enfoque ahora mismo", reflexiona.

La respuesta de Pellegrino Matarazzo a lo del Real Madrid: "Te guste o no"

Lo que sí ha prometido es que seguirá el próximo curso, a pesar de que el diario Marca le situaba en la órbita del Real Madrid como una de las recomendaciones que le habían hecho a Florentino Pérez para el próximo curso: "El año que viene estaré entrenando a la Real, tanto si te gusta como si no", le comentaba en tono de broma a un periodista al ser preguntado por esta circunstancia en sala de prensa.

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En este sentido, queda claro que no hay que impacientarse con su ampliación de contrato. Esto es algo que se abordará más adelante, cuando proceda, y cuando ambas partes entiendan que hay que sentarse a negociar. Por el momento, ni el club ni el propio entrenador creen que sea necesario, pero todo se andará.