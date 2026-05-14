Dani Martín pide perdón por lo que dijo de Peter Lim: "No tiene justificación"

David Torres 14 MAY 2026 - 01:27h.

"Lo que tengo que hacer que es pedir disculpas y nada más, como he hecho toda mi vida"

Dani Martín carga contra Peter Lim y el Roig Arena lo jalea: "Fuera el chino ese"

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ValenciaDani Martín protagonizó un concierto multitudinario en Valencia el sábado pasado. En medio del mismo, según recogieron testigos presenciales en sus cuentas de redes sociales, sentado sobre el escenario, el cantante cogió el micro y dijo en referencia a Peter Lim: "Fuera el chino ese por favor. Amo al Valencia. Tengo amigos en el Valencia. Gran club... No, no, no"... A mitad de charla, la gente se coge cantando el famoso "Peter vete ya" que suena en Mestalla y él, dándose cuenta de la situación, advierte a los presentes "Parad ya, que si no es de lo único que se hablará mañana en los periódicos".

Y así fue, al margen de la calidad artística del concierto, sus palabras fueron lo más comentado. Muchos le dieron la razón en el fondo, porque la afición está harta y quiere que se vaya Peter Lim, pero también son los que le afearon que su comentario "el chino ese" tuviera tintes racistas.

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El mensaje de Dani Martín sobre Peter Lim

Cuatro días después, Dani Martín, ante la oleada de comentarios, ha pedido disculpas a través de su instagram oficial. Estas son las palabras

"Buenas tardes, hola a todos y todas.

Nada, estoy aquí para decir que a veces los seres humanos nos equivocamos y en un ambiente de desinhibición, como fue el concierto del sábado en Valencia, tuve unas declaraciones desafortunadas dirigiéndome a un directivo del Valencia. Igual que tengo voz para decir una cosa, aunque fuera en un tono como he dicho antes desinhibido y en un contexto donde hablaba de una serie de cosas que venían precedidas sobre cómo estamos viviendo algunos equipos este final de liga (él es del Atlético).

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Pero no tiene justificación. Lo que tengo que hacer que es pedir disculpas y nada más. Si alguien se ha sentido ofendido eh del Valencia Club de Fútbol, de su directiva, sus socios, etcétera... pido disculpas, como siempre he hecho en toda mi vida. Un abrazo enorme de corazón y nos vemos pronto. Gracias por este fin de semana".