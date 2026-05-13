Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 21:38h.

Enrique Riquelme ha escrito una carta a Florentino Pérez

Rafa Nadal niega cualquier vinculo a posibles candidaturas a la presidencia: "No son ciertas"

Compartir







Aunque la rueda de prensa de Florentino Pérez ha dado la vuelta al mundo por diferentes asuntos que trató el mandatario del Real Madrid, el principal propósito era el de convocar elecciones a la presidencia del club blanco.

Enrique Riquelme, CEO de COX y que reúne de sobra los requisitos que hacen falta para presentarse a las elecciones, es, a priori, el principal rival de Florentino Pérez para la presidencia. Esta noche, el empresario ha escrito una carta pública al actual presidente del Real Madrid.

La carta de Enrique Riquelme a Florentino Pérez

Primeramente, quiso mostrar su agradecimiento y admiración a Florentino Pérez por lo que ha hecho por el Real Madrid. "Bajo su liderazgo, el Real Madrid no sólo ha conquistado títulos inolvidables y dominado el fútbol mundial, sino que ha reforzado su independencia, su prestigio institucional y su posición como la entidad deportiva más admirada del mundo", escribió.

"Entiendo perfectamente que cualquier decisión que adopte estará guiada por su amor al Real Madrid y por su deseo de proteger la institución", continuó. Es por ello que le pide tiempo, serenidad y reflexión por el madridismo.

Enrique Riquelme cree que el club mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas. "Los socios, repartidos por toda España y en el extranjero, merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid. Tiempo para dialogar sobre cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club: la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia, la unidad y la ambición de seguir siendo la referencia mundial del deporte".

Es por ello que el empresario le ha trasladado su plena disposición para dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro.

"Un proceso más transparente e innovador con las eternas lagunas que rodean, por ejemplo, al voto por correo o a la disposición de conocer y contactar con los socios con derecho a voto. Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna", reflexionó.

"Sea cual sea su decisión, su presidencia ya pertenece para siempre a la historia más grande del fútbol y garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente, sería el mejor legado para el futuro del Real Madrid", concluyó Enrique Riquelme.