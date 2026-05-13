Las risas de Marcelino García Toral con Luis García Plaza tras la remontada del Sevilla

Cordialidad entre los dos entrenadores tras el triunfo sevillista en Villarreal

Uno por uno del Sevilla FC ante el Villarreal: sorpresas te da la vida

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El Sevilla FC ha logrado este miércoles una valiosísima remontada ante el Villarreal CF que, ahora sí, empieza a oler a permanencia. Pese a que el cuadro groguet arrancó ganando 2-0 y todo invitaba a pensar en un escenario pesimista en clave sevillista, los de Luis García Plaza consiguieron empatar el partido justo antes del descanso y darle la vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a un gran tanto de Akor Adams, quien ya fue héroe hace unos días ante el Espanyol.

Tras el partido, tanto el técnico del equipo andaluz como Marcelino García Toral dejaron una imagen curiosa. García Plaza se acercó al entrenador local esbozando una sonrisa, dejando atrás una tarde de máximo sufrimiento que al final acabó de la mejor manera posible. Le dijo unas breves palabras, Marcelino respondió con otra tímida sonrisa y acabaron dándose un pequeño abrazo antes de marcharse cada uno por su camino.

Una imagen de complicidad que, seguramente, estará marcada por las palabras que haya dicho Luis a Marcelino, que de momento no han trascendido, y que confirman en cualquier caso la buena sintonía entre dos técnicos que conocen bien el Sevilla, pues García Toral pasó por el cuadro hispalense durante una breve etapa en el año 2011 que no salió como esperaba. Complicidad, eso sí, que también ha levantado cierta suspicacia a través de las redes sociales, más aún ante la delicada situación que vive el equipo sevillista y la cantidad de equipos que hay implicados en la pelea por el descenso.

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Sea como fuere, el Sevilla consigue con esta victoria alcanzar los 43 puntos tras sumar tres victorias consecutivas, lo que le permite situarse de manera momentánea en décima posición, con 4 puntos de ventaja sobre el descenso y a sólo 2 puntos de los puestos europeos. El Villarreal, por su parte, se mantiene tercero, aunque con esta derrota abre la puerta a que el Atlético le pueda arrebatar ese puesto en las dos últimas jornadas si los rojiblancos ganan sus dos últimos partidos.