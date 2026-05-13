Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 21:05h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Dicen que sigue sin rendirse

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El Sevilla FC ha sumado una nueva victoria, la tercera consecutiva años después, y ha sumado los 43 puntos que deben darle para lograr la permanencia en una liga que está loca por abajo. Tras Barça y Madrid, ha sido el tercer equipo en ganar al Villarreal CF en su estadio. El equipo de Luis García Plaza se sobrepuso a la buena primera media hora local para acabar remontando dos goles de desventaja.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los amarillos.

Odysseas (6): Quizás pudo hacer más en el gol de Gerard Moreno, aunque el catalán remató rapidísimo. Después se mostró muy muy muy seguro en todos los balones por alto, y atajó las pocas llegadas del Villarreal.

Carmona (6): En los 20 minutos desastrosos que hizo el Sevilla al inicio del partido fue seguramente el peor de todos, pero creció mucho en el partido, participó en la jugada del gol del empate e incluso evitó bajo palos un tanto del Villarreal. Se sobrepuso.

Azpilicueta (6): No estaba para completar el partido, pero lo hizo. Puso su experiencia una vez más al servicio del equipo, ayudando a que el equipo estuviera muy bien plantado, especialmente cuando se puso por delante.

Kike Salas (8): Gerard Moreno estuvo más rápido de pies que él en la jugada del 1-0, pero volvió a completar un partidazo que tuvo el premio del gol del empate al filo del descanso, clave para la remontada. Le pegó con todo su sevillismo.

Suazo (7): El chileno está remontando las sensaciones que había dejado en el tramo final de la temporada. Muchísimo oficio, bien posicionado y aportando muchísimo en defensa para poder soltar a Oso en el ataque.

Agoumé (6): Con esa velocidad… corriendo detrás de Moleiro en el segundo gol. Muy buen desplazamiento en la jugada del gol de Oso y ayudando a contener la pelota cuando el equipo empezó a sobreponerse al mal inicio.

Sow (6): Volvía al once el suizo y fue clave cuando el Sevilla empezó a controlar el partido. Se anota una asistencia incluso a Akor Adams. Fue cambiado en el tramo final, extenuado.

Rubén Vargas (5): La asistencia a Kike Salas salva otro partido en el que da la sensación de que juega al fútbol con poca verdad, sin meter el pie, sin intentar nada diferencial si hay riesgo alguno. Tras una negligencia en área propia, Juanlu le sustituyño.

Maupay (5): En la línea de los partidos anteriores, mucha lucha pero poco mordiente de cara al gol. Sus disparos suelen ser muy blanditos.

Oso (9): Golazo para dar esperanzas a un Sevilla muy plano hasta entonces. Jugadón de muchísimos quilates para que volviera el Oso que encandiló en sus primeros partidos en la élite. Partidazo de principio a final.

Akor Adams (9): ¡Vaya trallazo! Diez goles en LALIGA en un equipo tan plano en ataque tiene muchísimo mérito, y más si los dos últimos han sido claves para una permanencia que está prácticamente en la mano.

Suplentes:

Juanlu (7): Su primer centro tras salir al campo siempre es malo, pero luego fue uno de los que ayudó a sacar al equipo de atrás cuando necesitaba salir en los minutos finales.

Alexis Sánchez (6): No hizo gran cosa, pero póngalo siempre. Veteranía al servicio del grupo. Siempre sabe qué hacer, aunque el físico muchas veces no le dé.

Andrés Castrín (s.c.): Se quedó en el banquillo al estar apercibido. Salió en los minutos finales para conservar el resultado.

Gudelj (s.c.): Una amarilla fue todo su bagaje en La Cerámica. Salió para contener y se ganó el partido. Olé por el serbillano.

Entrenador

Luis García Plaza (9): Llegó para conseguir la permanencia y está prácticamente en la mano. Tres victorias consecutivas años después, lo justo para conseguir unos 43 puntos que deben servir para salvarse en esta liga tan difícil de predecir. El equipo juega mejor con él, pese a su falta de calidad, porque es más solvente y hace cosas más sencillas. La primera media hora no fue buena, pero fue capaz de sobreponerse y poner por encima de un buen equipo como el Villarreal su motivación.