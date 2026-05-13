Celia Pérez 13 MAY 2026 - 21:04h.

Victoria clave para la permanencia

El uno por uno del Espanyol ante el Athletic: notas de un valiosa victoria por la permanencia

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El Espanyol ha conseguido esta tarde imponerse al Athletic Club en duelo clave para la permanencia. En un tramo final de temporada lleno de tensión para el cuadro perico, los tres puntos se quedaron en el RCDE Stadium y dieron oxígeno al conjunto dirigido por Manolo González. Los goles de Pere Milla y Kike García suman tres puntos importantísimos.

Buena muestra de ello la dieron no solo la celebración de los jugadores en el terreno de juego, sino también Monchi en la grada, celebrando con sus acompañantes el tanto en el añadido que certificaba la victoria, y Manolo González. Especialmente el técnico perico fue captado por las cámaras de Movistar en una celebración más que emotiva. Tremenda su imagen en el banquillo, con lágrimas en los ojos. También Edu Expósito.

El Espanyol volvió a ganar 18 jornadas después ante los suyos y lo hizo con una victoria clave para la salvación.