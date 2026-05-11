El Espanyol hace oficial la llegada de Monchi para liderar la dirección deportiva

Celia Pérez 11 MAY 2026 - 13:14h.

Como nuevo director general deportivo de la entidad

Manolo González, la presión ante el Sevilla y los rumores sobre Monchi y Bordalás: "El Espanyol está por encima"

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El Espanyol ha hecho oficial este lunes lo que era un secreto a voces: la llegada de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' a la dirección deportiva. El de San Fernando, que había sido pillado ya en las gradas del RCDE Stadium, llega al club perico para liderar el área deportiva del club al final de una temporada que no está siendo nada fácil.

Comunicado del Espanyol

"El RCD Espanyol informa del nombramiento de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, Cádiz, 1968) como nuevo director general deportivo de la entidad, cargo desde el que liderará el Área Deportiva del Club. La incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y reputados del fútbol europeo. Las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por Monchi.

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A nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol, ya Alan Pace, presidente del RCD Espanyol y de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad.

Con una trayectoria de referencia en el fútbol internacional, Monchi inició su carrera como director deportivo del Sevilla FC en julio de 2000, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportiva. Tras una primera etapa de 17 temporadas consecutivas en el club andaluz, regresó a la entidad en abril de 2019 hasta junio de 2023.

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Considerado uno de los principales impulsores del período más exitoso de la historia del Sevilla FC, participó decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Supercopa de España.

Posteriormente, desarrolló su carrera en el AS Roma y en el Aston Villa FC, club con el que ha consolidado un proyecto competitivo establecido en posiciones europeas y protagonista habitual en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League".