Jorge Morán 09 MAY 2026 - 18:29h.

ElDesmarque te trae la valoración de los jugadores de Manolo González

Elche y Alavés empatan y le hacen un favor a los que huyen del descenso en LALIGA EA Sports

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Sevilla y Espanyol se veían las caras en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS en un partido vital para la lucha por el descenso. Y después de la conjura de los de Manolo González, los catalanes se marchan del Sánchez Pizjuán con una durísima derrota en los últimos minutos. Un encuentro del que ElDesmarque te trae las notas de los jugadores pericos.

Notas de los titulares del Espanyol

Dmitrovic (5) : Salvó a los suyos con una gran parada al comienzo del partido. Fue un muro en muchas acciones, pero no estuvo acertado en el primer tanto del Sevilla.

: Salvó a los suyos con una gran parada al comienzo del partido. Fue un muro en muchas acciones, pero no estuvo acertado en el primer tanto del Sevilla. Omar El Hilali (4) : Tuvo un partido complicado por su banda y fue superado en varios momentos.

: Tuvo un partido complicado por su banda y fue superado en varios momentos. Cabrera (5) : Hace de todo. Corta jugadas, repele disparos, es el jefe de la defensa, pero también es un peligro en cada jugada a balón parado. Lo intentó hasta en dos ocasiones, pero se comió el recorte en el gol del Sevilla.

: Hace de todo. Corta jugadas, repele disparos, es el jefe de la defensa, pero también es un peligro en cada jugada a balón parado. Lo intentó hasta en dos ocasiones, pero se comió el recorte en el gol del Sevilla. Calero (4) : Concentrado en todo momento, tapó las internadas y estuvo muy pendiente de la espalda de los laterales, pero acabó saliendo en la foto del gol de la remontada sevillista.

: Concentrado en todo momento, tapó las internadas y estuvo muy pendiente de la espalda de los laterales, pero acabó saliendo en la foto del gol de la remontada sevillista. Carlos Romero (5) : Aunque está yendo de más a menos esta temporada, sigue siendo un puñal por la banda de su equipo.

: Aunque está yendo de más a menos esta temporada, sigue siendo un puñal por la banda de su equipo. Urko González (5) : Acabó dolorido después de un regate que le hicieron, pero es el mejor guardando las contras de sus rivales.

: Acabó dolorido después de un regate que le hicieron, pero es el mejor guardando las contras de sus rivales. Ramón Terrats (6) : Es el motor de los suyos en el centro del campo. Un futbolista que sirve para crear juego desde abajo, pero también para destruir los ataques de sus rivales.

: Es el motor de los suyos en el centro del campo. Un futbolista que sirve para crear juego desde abajo, pero también para destruir los ataques de sus rivales. Edu Expósito (6) : El más activo de los suyos, con un guante en su pierna. Un futbolista muy peligroso en todas las acciones de ataque.

: El más activo de los suyos, con un guante en su pierna. Un futbolista muy peligroso en todas las acciones de ataque. Dolan (7) : Uno de los más importantes de los suyos con su velocidad, fue el encargado de abrir el marcador. Bajó la pelota en el área y la puso pegada al palo.

: Uno de los más importantes de los suyos con su velocidad, fue el encargado de abrir el marcador. Bajó la pelota en el área y la puso pegada al palo. Rubén Sánchez (4) : Fue de lo más desapercibido de su equipo, no tuvo su día y acabó siendo el primer sustituido.

: Fue de lo más desapercibido de su equipo, no tuvo su día y acabó siendo el primer sustituido. Roberto (5): Su esfuerzo para llegar a por el balón le permitió dar la asistencia de gol de Dolan. Acabó siendo señalado por su debilidad defensiva en el gol del Sevilla.

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Suplentes del Espanyol