Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 16:06h.

Así queda la parte baja de la clasificación tras el Elche-Alavés

El uno por uno y notas del Elche ante el Alavés con tres cracks y cuatro suspensos

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El Elche y el Deportivo Alavés finalizaron 1-1 en el Martínez Valero en un partido de la jornada 35 de LALIGA EA Sports que no ayuda a ninguno en la pelea que ambos mantienen por escapar del descenso. Menos aún para los babazorros, que seguirán en descenso haga lo que haga el Sevilla en el partido ante el Espanyol que arranca a continuación.

Un encuentro en el que los de Quique Sánchez Flores arrancaron mejor pero, poco a poco, el conjunto local comenzó a acercarse más al área de Sivera. Toni Martínez, antes de marcharse con problemas físicos, puso el 0-1 de penalti y Álvaro Rodríguez anotó en uno de sus muchos cabezazos el empate a centro de Josan en un encuentro que acabó con muchas protestas franjiverdes por las pérdidas de tiempo de su rival.

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El Elche se coloca 12º momentáneamente con este empate aunque apenas aventaja en dos puntos al Alavés, precisamente el equipo que marca el descenso, en una apretadísima parte baja de la clasificación en LALIGA EA Sports. El conjunto vasco dormirá esta jornada entre los tres últimos aunque al menos puede superar al Levante, que les adelantó este viernes al ganar a Osasuna.

Así queda la parte baja de la clasificación tras el Elche-Alavés

La victoria del Levante y este empate entre el Elche y el Alavés deja aún más complicada la pelea por la salvación con dudas incluso sobre si harán falta algo más de 43 puntos en esta temporada para lograr la salvación. Tras el choque en el Martínez Valero llegará el turno del Sevilla-Espanyol en el Sánchez Pizjuán con otros dos clubes buscando la salvación en un duelo directo.

Para el domingo llegará el encuentro del Mallorca, que recibe al Villarreal, del Valencia, que visita al Athletic y del Real Oviedo, que podría certificar su descenso matemático si no gana al Getafe. El lunes, Rayo Vallecano y Girona se medirán en Vallecas en otro duelo de equipos con deberes pendientes.