Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 16:03h.

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El Deportivo Alavés rascó un empate de muchísimo valor ante el Elche. El conjunto de Quique Sánchez Flores golpeó primero con un penalti transformado por Toni Martínez y durante muchos minutos pareció tener el duelo bajo control gracias a un gigantesco Sivera. Sin embargo, el empuje final del Elche acabó encontrando premio con el cabezazo de Álvaro Rodríguez.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Deportivo Alavés ante el Elche.

Las notas de los jugadores del Deportivo Alavés ante el Elche

Sivera (9): Firmó un partido enorme. Salvó al Alavés con dos intervenciones espectaculares ante Álvaro Rodríguez y André da Silva cuando el Elche apretó de verdad. Seguro por arriba, atento en los balones largos y decisivo en los peores minutos del equipo. El empate no fue derrota gracias a él.

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Tenaglia (6): Vivió un partido de mucha pelea y tensión constante. Se fajó con Álvaro Rodríguez, cerró bien varias acciones peligrosas y aportó agresividad competitiva. Acabó sufriendo más cuando el Elche volcó el juego al área.

Ibrahim (5): Tuvo trabajo durante toda la noche y alternó buenas acciones defensivas con alguna desconexión en los balones laterales. Sufrió especialmente cuando el partido se rompió en el tramo final.

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Víctor Parada (6): Mostró personalidad para incorporarse al ataque y dejó un disparo lejano muy potente. Defensivamente cumplió sin grandes errores en un contexto incómodo y exigente.

Jonny Otto (6): Fue uno de los defensores más fiables del Alavés. Sacó balones peligrosísimos, ayudó constantemente en coberturas y evitó un gol clarísimo taponando el disparo de Febas. La amarilla condicionó parte de su agresividad.

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Ángel Pérez (8): Fue el jugador más desequilibrante del equipo. Cada arrancada suya generó sensación de peligro y provocó el penalti que abrió el marcador. Incansable en banda, atacó espacios constantemente y fue una pesadilla para la defensa ilicitana.

Antonio Blanco (5): Empezó intenso, demasiado quizá, y vio una amarilla pronto que le condicionó. Aun así trabajó mucho en la presión y ayudó a equilibrar el centro del campo en los momentos más tensos.

Ibáñez (4): No terminó de entrar nunca en el partido. Vio una amarilla muy pronto y sufrió para seguir el ritmo del encuentro. Quique lo cambió al descanso buscando más control y claridad con balón.

Guridi (7): Trabajó muchísimo entre líneas y apareció bien en varias transiciones ofensivas. Estuvo a centímetros de firmar el gol del partido con un remate espectacular al larguero tras una gran jugada de Denis Suárez.

Toni Martínez (7): Marcó con personalidad el penalti que adelantó al Alavés y peleó constantemente con los centrales del Elche. Su movilidad y trabajo dieron aire al equipo. Se marchó lesionado cuando estaba siendo uno de los más peligrosos.

Rebbach (5): Apareció de forma irregular y le faltó continuidad en ataque. Intentó generar desequilibrio, aunque le costó encontrar espacios ante una defensa muy cerrada.

Los suplentes de Quique Sánchez Flores

Yusi (5): Entró por la lesión de Toni Martínez y ayudó a mantener algo de energía en el tramo final, aunque el Alavés ya estaba muy hundido defendiendo cerca de Sivera.

Denis Suárez (7): Su entrada mejoró muchísimo al Alavés con balón. Dio pausa, calidad y personalidad para salir de la presión. Además, dejó una asistencia magnífica a Guridi en la acción del larguero.

Guevara (n.c)

Protesoni (n.c)