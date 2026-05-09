Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 10:57h.

Álvaro Arbeloa da su visión de la pelea que ha sacudido al Real Madrid

El problema de Fede Valverde y Tchouaméni tras su pelea que marca el futuro del Real Madrid

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El Real Madrid visita este domingo al Barcelona en un Clásico decisivo para LALIGA EA Sports pero la actualidad blanca se ha visto sacudida por la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni que ha sido protagonista en la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Camp Nou. Allí, el salmantino ha tomado la responsabilidad, ha puesto de ejemplo a Juanito al podernos equivocar todos y ha criticado que saliera del vestuario además de dar la cara por el club por su respuesta.

Álvaro Arbeloa, sobre la pelea Fede Valverde-Tchouaméni

Incidente entre los dos jugadores: "Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón al club, a la afición, al vestuario y a mí. Con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos. Ni Fede Valverde, ni Aurélien Tchouaméni, por lo que han hecho por este club por tantos años y lo he sentido yo como aficionado. Por estos cuatro meses, por lo que me han mostrado, día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid. Su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta... y yo no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo y hablo mucho con su hijo Roberto para que sepa que , cuando hablo de él, lo hago desde el cariño y el honor. Para mí, hay un jugador que representa y es el paradigma de lo que es un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Juanito no se equivocó nunca? Yo creo que los madridistas estamos muy orgullosos de que sea el único jugador que le cantamos cada partido porque entendió lo que es el Real Madrid. No sólo era un jugador con un talento descomunal, sino que defendió siempre este escudo, se dejó el alma por este escudo cada partido y cómo no me voy a poder equivocar yo. Y jamás me pondría a su altura pero si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros y también se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Pero creo que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid y que merecen que pasemos página y les demos una oportunidad para seguir peleando por este club. Dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid, no todos los jugadores que han pasado por aquí pueden decir lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, muy muy orgulloso. No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores porque se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que los jugadores no son profesionales, es mentira que mis jugadores me hayan faltado una sola vez el respeto, uno de ellos. Es absolutamente mentira como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid. Eso no lo voy a permitir porque es totalmente falso. Yo, el primero, junto con mis jugadores, soy responsable de que la temporada no esté seguro a la altura de lo que esperan nuestros aficionados deportivamente pero llevo cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Y, sobre todo, muy agradecido de cómo me han recibido en una situación que no era nada fácil, por dónde veníamos, porque la exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, la frustración y la rabia pueden llegar a dar situaciones que no queremos pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido. Eso es lo que tenemos que hacer, es en lo que nos tenemos que centrar y en lo que tenemos que poner toda nuestra energía".

Responsabilidad de Arbeloa: "Me parece perfecto, yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid y, si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo".

Pelea dos días seguidos: "Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro. Es que, para mí, lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid. Eso es lo que más me duele. Situaciones que, evidentemente, no representan al Real Madrid ni cuando ocurren en ningún club representan a ese club porque son situaciones que no deben darse entre compañeros. Han sucedido siempre, en todos lados, y con esto no lo estoy justificando ni mucho menos, pero claro que he vivido situaciones incluso peores. Y lo que pasó ayer, también fue un incidente que al final tuvimos la muy mala suerte de que acabara con Fede con una brecha pero fue un incidente que tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente. Nada más es un tema que tenemos que zanjar, que el club hizo bien en zanjar ayer y los jugadores han asumido las consecuencias, han pedido disculpas y ya están preparados para defender la camiseta del Real Madrid. En el caso de Fede, tendrá que esperar unos días y, a partir de ahí, sólo pensar en el partido de mañana".