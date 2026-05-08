Gerard Piqué echa más leña al fuego del Real Madrid con Iker Casillas: "¿Y quién crees que ganó la pelea?"

Andrea Esteban 08 MAY 2026 - 18:01h.

Casillas intentó rebajar el conflicto del vestuario

El Real Madrid anuncia las multas a Fede Valverde y Tchouameni por la pelea: "Se han disculpado entre ellos"

Compartir







El incendio que atraviesa el Real Madrid ya no se queda solo en Valdebebas. Las tensiones internas del vestuario han saltado al debate público y ahora también a las bromas entre leyendas rivales. Esta vez fueron Iker Casillas y Gerard Piqué quienes pusieron picante a la situación blanca en redes sociales, después de las informaciones sobre las peleas internas dentro del vestuario madridista.

Piqué aprovecha el caos blanco para bromear con Casillas

Todo comenzó con unas declaraciones de Casillas en un acto organizado por Movistar Plus+, donde el exportero intentó rebajar el drama alrededor del Madrid: “En nuestra época también pasaba”.

Casillas reconoció que situaciones similares ya existían dentro de los vestuarios grandes, aunque insistió en que estos conflictos deben solucionarse internamente, especialmente antes de un Clásico.

Horas después, el exguardameta recordó esas palabras en redes sociales. Y ahí apareció Piqué.

El excentral culé respondió con ironía y lanzó una frase que rápidamente incendió los comentarios: “¿Y quién crees que ganó la pelea?”.

PUEDE INTERESARTE La primera aparición de Fede Valverde tras la pelea con Tchouameni

Una broma con aroma de clásico eterno entre Barça y Madrid… justo en el momento más delicado del vestuario blanco.

Casillas apuesta por Xabi Alonso y descarta a Mourinho

Más allá de la broma viral de Piqué, Casillas también dejó clara su postura sobre el futuro del banquillo madridista.

El exportero apostó públicamente por Xabi Alonso como entrenador ideal para el Madrid: “Volvería a fichar a Xabi Alonso”.

Además, dejó entrever que el club quizá se precipitó dejando escapar a un técnico que considera preparado para liderar el proyecto blanco. Sobre José Mourinho, en cambio, evitó alimentar rumores y se mostró mucho menos entusiasta.

Mientras tanto, el ruido alrededor del Madrid sigue creciendo… incluso fuera del campo.