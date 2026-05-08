Saray Calzada 08 MAY 2026 - 13:17h.

Iker Casillas deja claro cuál es su candidato a que entrene al Real Madrid

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El Clásico está a la vuelta de la esquina y 'Movistar' será la encargada de retransmitirlo. En la previa a este duelo se ha celebrado un acto para presentar todas las novedades en la retransmisión y han contado con dos grandes leyendas del fútbol y de este partido: Carles Puyol e Iker Casillas. Este partido ha perdido algo de foco deportivo en las últimas horas por todo lo sucedido en el vestuario merengue entre los jugadores. Al exportero blanco se le ha preguntado por ello.

"Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Son situaciones que pasan en un vestuario, en nuestra época también ha pasado. No hay que darle tanta importancia. Lo que tienen que hacer es solucionarlo desde dentro. También es verdad que siendo un foco mediático tan fuerte como es el Real Madrid entiendo que se pueda ir de madre y la gente opine mucho más. También sucede en un momento en el que te da impotencia y rabia que una plantilla como la que tiene el Real Madrid no haya conseguido un título", dijo al respecto.

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Iker Casillas y el regreso de Mourinho

En el Real Madrid no solo está esto en el foco, sino quién será el próximo entrenador. Muchos ya empiezan a pensar que José Mourinho es el único capaz de resolver todo esto. Iker Casilla también respondió al respecto y dejó claro cuál es su propuesta. "A mi me gustaría que siguiera Xabi Alonso. Ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene me parece capacitado para el Real Madrid. A mí si me preguntas yo volvería a fichar a Xabi Alonso", comentó sobre el futuro del banquillo del equipo blanco.

Más adelante en el evento, le volvieron a insistir sobre el tema de Mourinho y si cree que esta es la solución. "Me preguntáis por Mourinho y me da igual. Yo no tengo ningún problema. Tuvimos una etapa difícil, pero no pasa nada", dijo entre risas con Puyol. Iker comentó que será el club el que valorará quién es la mejor opción, aunque él insisitió en que Xabi Alonso es uno de los mejores capacitados para hacerlo.