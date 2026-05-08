Figo opina sobre la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde y el futuro del banquillo con Mourinho

Celia Pérez 08 MAY 2026 - 11:54h.

El portugués ha analizado toda la actualidad blanca

Cronología de la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni: Qué desata el desencuentro

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Si el Rayo Vallecano se lleva todos los focos deportivos tras haber conseguido llegar a la final de la Conference League y con ello certificar la plaza extra de Champions para España, el Real Madrid lo está haciendo justo por todo lo contrario. Los problemas extradeportivos dentro del vestuario blanco han salido a la luz y están dejando en evidencia la gestión de la plantilla por parte de Álvaro Arbeloa, que cada día parece que está más fuera que dentro y para el que suena con bastante fuerza como posible sustituto José Mourinho.

Sobre todo ello ha hablado este viernes Luis Figo en un acto de LALIGA, en el que se ha mantenido un poco al margen de la pelea dentro del Real Madrid entre Tchouaméni y Fede Valverde, y ha dado su punto de vista sobre José Mourinho y el tipo de entrenador que necesita el Real Madrid.

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"Yo creo que teóricamente lo que ha pasado no se puede considerar normal. Son situaciones que pueden pasar en un vestuario. En esa situación, la frustración, el momento y lo que sea te lleva muchas veces una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario en fútbol", opinó al respecto.

Figo, sobre Mourinho y la mano dura en el Real Madrid

"No sé, tendréis que preguntarle a Florentino. José es amigo mío. A mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Real Madrid, bienvenido sea", comenzó respondiendo sobre la posibilidad de que el luso tome las riendas del equipo.

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"Yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo y no he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que el Madrid necesite un entrenador de mano dura conociendo el club, el entorno y el ambiente. No soy apologista de esa denominación de mano dura porque creo que al final tienes que saber gestionar a 25 personas, 25 egos", expuso.

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"Hoy en día para mí, aparte de un entrenador que tiene que entender el fútbol y tiene 10 o 15 miembros en su staff, tiene que saber gestionar esos egos para saber convencer a los jugadores para ir en la misma dirección. Si a eso se le llama mano dura, será mano dura. Yo no creo eso. En el Madrid tiene que ser una persona con sentido común, que entienda el fútbol, el entorno. Si tu ves los últimos años, los últimos entrenadores que han tenido éxito como Zidane, Ancelotti, Del Bosque... No creo que sean un perfil de entrenador de mano dura. Tienen que tener su propia disciplina, pero no conlleva que sean de mano dura. Soy una persona que ha vivido en el club y no creo que la mano dura no funciona", finalizó.