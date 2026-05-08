Pathé Ciss y Álvaro García ven a Martín Presa en zona mixta y le piden una prima en directo

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 10:09h.

Los dos jugadores le pidieron al presidente del Rayo Vallecano que les pagara las primas por clasificarse a la final de la Conference League

Martín Presa expone el trabajo del Rayo y deja a un lado a la afición: "Nuestra responsabilidad no es con ellos"

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El Rayo Vallecano jugará una final europea por primera vez en su historia, pero las tensiones entre los jugadores de la plantilla y Martín Presa, presidente del equipo, siguen como siempre. Esta vez con Pathé Ciss y Álvaro García como protagonistas. Los de Íñigo Pérez ganaron por 0 goles a 1 al Racing de Estrasburgo y consiguieron clasificarse a la final sin encajar ni un solo en los dos partidos de la eliminatoria. La final de la Conference League será contra el Crystal Palace de Yeremy Pino el 27 de mayo a las 21:00h, en Leipzig. Además del pase a la final, una de las grandes noticias de la noche fue que la victoria del Rayo ha confirmado de manera matemática que España tenga un quinto equipo en la Champions League (ahora mismo sería el Real Betis) y que el séptimo clasificado vaya a Conference, que actualmente sería el Getafe.

El Rayo Vallecano está en la final de la Conference League

El conjunto de la franja estará en la final de la Conference League que se celebrará en Leipzig el 27 de mayo a las 21.00h. Los de Íñigo Pérez vencieron al Racing de Estrasburgo con un solitario tanto de Alemão. Uno de los héroes del encuentro fue Augusto Batalla, que paró un penalti decisivo en los minutos de descuento. Pathé Ciss fue otro de los protagonistas de la noche ya que, además de cuajar una gran actuación, el centrocampista senegalés dejó una de las imágenes de la competición en zona mixta junto a Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.

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El momentazo viral en zona mixta entre Álvaro García, Pathé Ciss y Martín Presa

La imagen de la noche la dejaron Álvaro García y Pathé Ciss al acabar el encuentro. Los dos jugadores pasaron por la zona mixta mientras Martín Presa estaba atendiendo a los medios y no dudaron en darle 'un toque de atención' al presidente del Rayo Vallecano. En primer lugar, Ciss se paró justo detrás de Presa para escuchar lo que estaba diciendo y, cuando el máximo mandatario del Rayo se dio cuenta que el jugador estaba ahí, fue a saludarle. En ese momento, el senegalés le dijo que hablara de las primas y el presidente le contestó que "de eso hablo contigo". Segundos después apareció Álvaro García. El delantero realizó un silbido muy fuerte al lado de Presa y, desde lejos, le gritó que pagara las primas.