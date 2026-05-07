Estos resultados necesitaría el Betis en LaLiga para clasificarse matemáticamente para la Champions

Álvaro Borrego 07 MAY 2026 - 23:01h.

La victoria del Rayo Vallecano certifica de manera matemática la plaza adicional para España

El Betis, pendiente de ingresar casi 5 millones

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La victoria del Rayo Vallecano permite que España asegure de manera matemática la tan ansiada plaza adicional para la Champions League. Una posibilidad para la que el Real Betis es claro favorito, dado que le saca seis puntos al sexto con solo doce por jugar. Este fin de semana los de Manuel Pellegrini podrían certificar su presencia en Europa por sexta temporada consecutiva, aunque para lograr matemáticamente el regreso a la Liga de Campeones como mínimo deberían esperar una jornada más.

El Real Betis es 5º con 53 puntos. Le saca seis al Celta de Vigo (47) y nueve al Getafe (44), al que además le gana el golaveraje particular. Ya algo más lejos están Athletic Club (8º con 44 puntos) y Real Sociedad (9º con 43 puntos ).

Si el Real Betis gana este fin de semana a la Real Sociedad ya se quitaría de la pelea al propio conjunto txuri urdin, al Getafe, al CA Osasuna (da igual lo que hagan) y también al Athletic Club si estos no ganan su partido contra el Valencia.

Si el Getafe pierde en Oviedo o el Real Betis hace sus deberes en el Reale Arena, también sería imposible que los de Bordalás superasen a los verdiblancos. Conviene recordar que su gran rival a día de hoy es el Celta de Vigo, dado que al Getafe le saca nueve puntos además de ganarle el golaveraje particular.

Para certificar de manera matemática esa quinta plaza al Real Betis le deben bastar dos victorias (y no mirar a nadie más), pues aunque tenga el golaveraje particular igualado con el Celta en el general (+11 vs +4) sería muy difícil que estos superasen a los verdiblancos. Este fin de semana los de Claudio Giráldez visitan al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En resumidas cuentas, si el Betis le gana a la Real Sociedad, le bastaría con que el Athletic Club no gane todos los partidos y que el Celta pierda al menos una de estas cuatro jornadas.

Real Betis Balompié (5º con 53 puntos)

En casa: Elche y Levante.

A domicilio: Real Sociedad y FC Barcelona.

Celta de Vigo (6º con 47 puntos)

En casa: Levante y Sevilla FC.

A domicilio: Atlético de Madrid y Athletic Club.

Getafe (7º con 44 puntos)

En casa: Mallorca y Osasuna.

A domicilio: Real Oviedo y Elche CF.

Athletic Club (8º con 44 puntos)

En casa: Valencia y Celta de Vigo.

A domicilio: Espanyol y Real Madrid.

Real Sociedad (9º con 43 puntos)

En casa: Real Betis y Valencia CF.

A domicilio: Girona y Espanyol.