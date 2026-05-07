Valverde acabó con una brecha en el hospital, José Ángel Sánchez acudió al vestuario, el club les abrirá expediente y habrá revolución en verano

Real Madrid Club de la lucha

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El Real Madrid salta por los aires. El vestuario se ha convertido en un auténtico polvorín durante las últimas semanas y ha terminado de estallar con la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que tuvieron un primer encontronazo el miércoles y, lejos de calmarse, han llegado a las manos tras la sesión de entrenamiento de este jueves. El club les abrirá un expediente disciplinario tras unos hechos que considera muy graves y que podrían tener severas consecuencias.

La noticia, adelantada por Marca, ha corrido como la pólvora por todo el mundo futbolístico. Tras el choque del miércoles, Tchouaméni ha tendido la mano a Valverde para firmar la paz antes de empezar la sesión de este jueves, pero el uruguayo la ha rechazado. A partir de ahí, ha empezado un entrenamiento tenso y hostil, con provocaciones y entradas más duras de lo habitual, según han informado en la Cope.

Esa tensión se trasladó al vestuario. "Es la pelea más grave que ha habido jamás", cuentan en la emisora. El uruguayo recriminó al francés que hubiera filtrado la pelea del día anterior a la prensa, algo que este último negó. Tchouaméni le pide que pare, Valverde sigue insistiendo y el galo, harto de la situación, le golpea. El charrúa acabó por los suelos y en su caída, de manera fortuita, se hizo una brecha al golpearse la cabeza con la mesa central del vestuario. "Ha habido golpes, ha habido una pelea seria", pero esa brecha fue accidental y no de manera directa.

Fede Valverde, al hospital tras perder el conocimiento

Según informa RMC Sport, Valverde llegó a perder el conocimiento tras el golpe en la cabeza. Según añade el Diario As, se tuvo que marchar en silla de ruedas y acompañado de un miembro del club al hospital de Sanitas para someterse a pruebas. Posteriormente, volvió junto a su pareja a Valdebebas para recoger sus pertenencias y marcharse a casa.

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Tras la pelea, José Ángel Sánchez ha reunido a toda la plantilla en el vestuario, incluidos los lesionados. Una reunión de urgencia para intentar poner algo de orden en una plantilla que está completamente rota, con subgrupos y distintos bandos. Hay quienes aún señalan a los capitales por 'hacer la cama' a Xabi Alonso, hay quienes se han rebelado contra Álvaro Arbeloa. De hecho, varios futbolistas ni siquiera dirigen la palabra al técnico actual.

El Real Madrid abrirá un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni que, según informa la Cope, "será muy contundente, con el máximo castigo posible, no sé si incluso posibilidad de despido". La idea es que, dentro de los estatutos del club, sea la mayor sanción interna posible, pues consideran que no se trata de un calentón, sino de algo reiterado que sobrepasa todos los límites. "Creo que van a estar apartados del equipo", contaban en la emisora, sin descartar que no vuelvan a jugar en lo que resta de temporada.

Posteriormente, el mismo medio aseguraba que el club suspenderá de empleo y sueldo a los dos jugadores, con una sanción deportiva que, según los estatutos, será de entre tres y 20 partidos, insistiendo en la posibilidad del despido disciplinario, algo que a priori parece menos probable por términos económicos.

El Real Madrid tomará medidas y prepara una revolución

Hay jugadores que han pedido a Arbeloa suspender el entrenamiento de este viernes para intentar calmar las aguas. Teniendo en cuenta que juega el Clásico en Barcelona el domingo, parece poco probable que esto suceda.

En el Real Madrid hay preocupación y pena por la situación. Por la deriva deportiva, que se cerrará en los próximos días con la segunda temporada en blanco de manera consecutiva, por los conflictos internos y por la brecha social generada durante estos últimos meses. El club tomará medidas en verano y, según El País, realizará una "pequeña revolución" con varias salidas, alguna de ellas importantes, más allá de buscar un nuevo entrenador que ponga un poco de orden en un vestuario ingobernable.