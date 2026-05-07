El desenlace de la bronca de Tchouameni y Fede Valverde en el entrenamiento del Real Madrid

Saray Calzada 07 MAY 2026 - 09:18h.

Tchouameni y Valverde tuvieron un desencuentro, pero rápidamente lo solucionaron

Álvaro Arbeloa cae de la burra

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El Real Madrid no gana para disgustos. Sin títulos en el horizonte, los focos están puestos en cómo están terminando la temporada y no parece que sea del todo bien. El vestuario está al rojo vivo y no parece tener un líder para guiarlos. Hace unos días se conocía un desencuentro entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, que fue confirmado por el propio lateral izquierdo. Ahora 'MARCA' ha desvelado que en la sesión de entrenamiento del seis de mayo Tchouameni y Fede Valverde tuvieron más que palabras desafortunadas entre ellos.

Esta información también la ha confirmado Javier Herráez en 'El Larguero'. "Ha sido así, luego han limado asperezas. Ha habido enganchón, feo enganchón. Representan al Real Madrid y son cosas y detalles que no pueden ocurrir. Llevas una camiseta muy importante como para saber acaba la temporada y no lo están haciendo bien", dijo el periodista. Manu Carreño secundó este relato. "Lo de Tchouameni y Valverde es verdad que luego nos cuentan que han acabado incluso bromeando, pero ha habido ese enganchón. Hay como muchos nervios. Cada día que pasa hace falta más esa figura de un general que ponga orden", terminó diciendo.

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Está claro que el vestuario del Real Madrid no pasa por su mejor momento. Han pasado de ser una piña y de hacerse fotos con Carlo Ancelotti y el puro a no poderse ni ver. Son muchas ya las rencillas que hay entre jugadores y también de futbolistas con el propio entrenador. Este tramo de la temporada parece que se le está haciendo cuesta arriba al club blanco y el horizonte no parece muy alentador.

Tienen el Clásico como único gran objetivo de aquí a finales de mayo por eso de ganarle al eterno rival, pero la motivación si ya ha costado encontrarla a lo largo de la temporada, en estos últimos partidos va a ser más difícil que aparezca.