Thibaut Courtois se apunta al Clásico en un Real Madrid con seis bajas y Mbappé en duda

Fran Fuentes 06 MAY 2026 - 19:42h.

Cinco lesionados más Dani Ceballos, descartado con su conflicto con Arbeloa, y a la espera del astro francés

El Real Madrid no venderá ni a Mbappé ni a Vinicius y el entrenador que venga tendrá que hacer que se entiendan

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El Real Madrid prepara El Clásico, donde intentará retrasar al máximo el alirón del FC Barcelona. El club blanco, que apura la temporada sin opciones virtuales y dando por sentado que habrá una segunda temporada sin títulos. Con el Mundial en el horizonte y el vestuario hecho un polvorín, con conflictos constantes, Álvaro Arbeloa sigue trabajando, mientras apura sus últimas semanas al frente del equipo blanco. En la sesión de este miércoles, el técnico gallego ha tenido una buena noticia. Y es que Thibaut Courtois ha vuelto a entrenar con el grupo, parece que haciendo la sesión al completo, ya que ha hecho los ejercicios de calentamiento y también ha estado presente en el partidillo junto al resto de sus compañeros.

De este modo, el portero belga se apunta al partido frente al FC Barcelona, donde el Real Madrid intentará reducir la distancia de puntos entre los dos. La intención es retrasar lo máximo posible que el club azulgrana levante el título. Y, por supuesto, que no sea en este partido, lo que sucedería si los de Hansi Flick vencen al conjunto blanco en el encuentro que se disputará este fin de semana en el Camp Nou.

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Para ello, Álvaro Arbeloa cuenta con hasta cinco bajas por lesión. Y es que no estarán Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ni Arda Güler. A estos cinco futbolistas hay que sumar a Dani Ceballos, quien parece descartado por el técnico debido a su conflicto personal. Del mismo modo, la incógnita en torno a la figura de Kylian Mbappé sigue vigente. El delantero francés se ha entrenado en solitario los últimos días, toda vez que ya ha vuelto de su polémico viaje y que sigue recuperándose de su lesión. Su presencia, en este momento, es una incógnita.

Por su parte, aunque Thibaut Courtois ya parece estar recuperado, tampoco se puede descartar del todo la presencia de Andryi Lunin bajo palos. Y es que, con el Mundial en el horizonte y con apenas tres o cuatro entrenamientos hasta el domingo, fecha en la que se disputará el partido, se puede entender que puede ser precipitado el regreso del portero belga. Más aún cuando ya no queda nada en juego en lo deportivo.

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Así las cosas, el Real Madrid llegará al Camp Nou con la duda de Kylian Mbappé, aunque también con la de Thibaut Courtois, a quien habrá que seguir viendo trabajar durante el resto de la semana para determinar si está disponible (aunque todo apunta a que sí) de cara al partido frente al eterno rival.