Álvaro Arbeloa cae de la burra

Saray Calzada 06 MAY 2026 - 10:12h.

Álvaro Arbeloa comenzó su etapa de entrenador defendiendo el compromiso de los jugadores, pero ya su discurso es otro

Álvaro Arbeloa deja a varios jugadores señalados tras la victoria en el RCDE Stadium

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Álvaro Arbeloa parece tener sus días contados en el banquillo del Real Madrid. El equipo no ha mejorado desde su llegada y a más de un mes del final de la temporada se quedó sin opciones de pelear por nada. Pero hay algo que empiezan a tener en común con los anteriores entrenadores que han pasado por el equipo blanco. Carlo Ancelotti dejó el club hace un año y la palabra compromiso sobrevolaba en sus últimas ruedas de prensa. Una palabra que también comenzó a pronunciar Xabi Alonso y ahora ya también la verbaliza el actual técnico por lo que ya se puede decir: Álvaro Arbeloa ha caído de la burra.

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos que a este Madrid le falta ser más equipo y dejar a un lado los individualismo. Esto no es un solo un sentir del madridismo, en ocasiones voces autorizadas del vestuario lo han verbalizado como fue el caso de Courtois cuando la pasada temporada cayeron eliminados de la Champions. Carlo Ancelotti hace unos meses hizo una entrevista en 'Marca' y dejó un refrán que le gustaba mucho sobre el fútbol: “El trabajo y el sacrificio ganan al talento solo cuando el talento no tiene trabajo y sacrificio".

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Llegó Xabi Alonso y su nueva metodología no sentó nada bien. La incomodidad con su sistema era evidente y los cambios no sentaban nada bien como sucedió en el Clásico con Vinicius. Ya en enero el tolosarra ya hablaba de que tenían que poner todos de su parte. “Es imprescindible la presión de todos y yo reclamo durante los entrenamientos y los partidos que todos estén comprometidos con ese momento cuando no tenemos balón. Tanto los que están arriba como los defensas, que estén activos, que estén las líneas juntas… Ese compromiso y esas ganas de jugar ese momento y que lo disfrutemos nos hará ser más competitivos”. Estas palabras fueron pronunciadas en la previa al partido de las semifinales de la Supercopa de España. Esto sería su principio del fin.

El cambio de discurso de Álvaro Arbeloa

El 13 de enero de 2026 Álvaro Arbeloa comparecía en su primer rueda de prensa como entrenador del Real Madrid. Sus primeras palabras sobre la implicación de los jugadores y el compromiso fueron estas:

“Todos hemos visto la temporada y cómo se esforzaron en la final de la Supercopa. Tenemos una grandísima plantilla y un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo cuál es la exigencia del Real Madrid. Tenemos jugadores que han ganado 6 Copas de Europa y parece que esto se olvida pronto. Ganar con este escudo solo se puede hacer a base de valores como el sacrificio, el esfuerzo y la constancia. Eso ha llevado al Real Madrid a ser el mejor club de la historia y a tener el palmarés del fútbol mundial. Eso es lo que tienen estos jugadores”.

No duda en absoluto de que iban a dar todo por el escudo, pero meses después ya parece haber cambiado y prefiere que sus jugadores se manchen de barro y no salgan con smoking al campo. "Yo creo que necesitamos de todo para ganar cualquier partido. Les digo muchas veces que me duele que cualquier equipo corre más que nosotros. Tenemos que ser un equipo con más movilidad, más desmarque. Necesitamos el compromiso de todos para atacar y defender. Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale. Cuando uno habla de cómo se ha construido el Real Madrid no lo hemos creado con jugadores que salen vestido con smoking, sino manchados de barro".

Álvaro Arbeloa verbalizó su descontento con que sus jugadores no corrieran y no se movieran sobre el campo. Se ha dado cuenta que lo que comentaban Carlo Ancelotti, de forma más sutil, y luego Xabi Alonso era verdad.