Asís Martín 06 MAY 2026 - 09:44h.

El analista Axel Torres no ve con tan buenos ojos la llegada del germano al Athletic

Edin Terzic, preparado para el Rock and Roll de San Mamés con AC/DC

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BilbaoSin duda, traer a Mamés un entrenador, con destellos brillantes pero, prácticamente desconocido en la liga y con una corta trayectoria en un único equipo como el Borussia de Dortmund como Edin Terzic, amén de cogerse encima un periodo sabático después de perder una final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, han generado la eterna batalla de pros y contras que acarrea a priori el fichaje del teutón entre los seguidores del Athletic Club.

Aparte de Javier Clemente que alabó directamente "la folla que tiene el alemán", hay quien destaca su libreto valiente con los gualdinegros, su título de copa con goleada en la final o el haber estado rodeado de brillantes estrategas, como principalmente era el caso de Jürgen Klopp.

Pero lógicamente, y así ha de ser además hay quien no ve con ojos tan felices e ilusionantes el aterrizaje en el aeropuerto de Loiu y posteriormente en Lezama del entrenador de Menden de 43 años ya que hay aspectos que no les cuadran.

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Uno de los que más se ha mojado en esa dirección expectante es uno de los principales analistas de fútbol en España, el catalán Axel Torres, quien en el programa ‘El larguero’ de la Cadena SER se planteaba algunos interrogantes en voz alta sobre el desempeño del técnico alemán en Bilbao.

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No todos ven con buenos ojos la llegada de Edin Terzic al Athletic Club

El germano ha firmado por dos temporadas y aspira a seguir el gran camino dejado por el legendario Jupp Heynckes en la capital vizcaína, pero para Torres su llegada “a mi me genera dudas. No me emociona el entrenador que viene de fuera a una idiosincrasia tan particular, como es la del Athletic Club" apuntaba anoche.

Para el periodista de Sabadell, en el caso de Terzic "pesó más como perdió la Bundesliga con el Bayern Múnich en la última jornada que como casi la gana. No acabo de ver clara su idea" zanjaba un Axel Torres no demasiado enamorado con la segunda apuesta de Jon Uriarte Uranga en el banquillo del Athletic tras los cuatro primeros años de la mano de Ernesto Valverde.