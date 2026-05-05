Pablo Sánchez 05 MAY 2026 - 14:59h.

La afición del Athletic recibe con alborozo el acuerdo con Edin Terzic

Varios pretendientes tras sus pasos

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Con la temporada entrando en su recta final, el mercado de verano asoma a la vuelta de la esquina. En el caso del Athletic, hay mucho trabajo por delante. El club confirmó este martes que Edin Terzic será el nuevo entrenador del cuadro rojiblanco, una incorporación que ya estaba muy avanzada desde hace semanas. Ahora, toca armar un proyecto nuevo alrededor de su figura. En el horizonte hay varios nombres y uno de ellos era el de un canterano del Real Madrid.

Se trata de César Palacios. El máximo goleador del Castilla está en las agendas de multitud de equipos debio a su buen hacer. El Real Madrid considera que ya no es tiempo de que continúe en el filial y que es el momento de curtirse en una categoría superior. A partir de ahi, el abanico es amplio y el Athletic era uno de los interesados. Sin embargo, esta opción parece que se ha caído de forma definitiva.

Según informa As, el Athletic se desmarca de cualquier posibilidad de firmar al delantero merengue. El motivo de su rechazo no es otro que la fórmula que plantea el Real Madrid para su fichaje. Esta consiste en adquirir solo el 50% de sus derechos, una idea que no satisface al conjunto athleticzale, nada partidario de este tipo de acuerdos.

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Más interesados en su fichaje

El Athletic no es el único club al que se ha vinculado Palacios. Otros equipos de LALIGA EA SPORTS como el Getafe o el Osasuna también han preguntado por él. También fuera de España. Es el caso del Como 1907 que encabeza Cesc Fábregas y que cuenta con un buen puñado de españoles entre sus filas. Algunos de ellos del propio Real Madrid. Una vez concluya la temporada, comienza el baile de nombres alrededor de una nueva joya blanca.