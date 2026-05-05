Asís Martín 05 MAY 2026 - 13:42h.

La afición del Athletic recibe con alborozo el acuerdo con Edin Terzic

El 'Rubio' de Barakaldo ha valorado el anuncio del nuevo entrenador rojiblanco

Compartir







BilbaoEn el entorno del Athletic Club ha sido un bombazo la oficialidad de que Edin Terzic va a ser el entrenador de los leones por las dos próximas temporadas. El segundo preparador alemán en Lezama y el vigésimo extranjero de la historia. Un momento interesante por tanto para escuchar a Javier Clemente Lázaro, el exseleccionador, que ha participado este martes en los micrófonos de Onda Vasca para analizar ese aterrizaje del técnico germano.

Un míster de 43 años bastante desconocido en España, que ha hecho toda su breve carrera en el Borussia de Dortmund, donde trabajó hasta en el fútbol femenino aparte de ganar una Copa de Alemania y quedar segundo en la Bundesliga o en la Champions League ya al timón del primer equipo amarillo masculino.

El 'Rubio' de Barakaldo ha hablado sobre el anuncio de la llegada de Terzic cuando aún restan cuatro jornadas de LALIGA EA SPORTS por disputarse con Ernesto Valverde. Algo a lo que le da mucho valor antes de su llegada...

"De momento tiene mucha folla porque se le ficha antes de acabar la temporada, tiene cuatro partidos interesantes en plena competición para ver lo que tiene y poder viajar, con días de sobra, para ver hasta entrenamientos con el permiso de Ernesto Valverde en Lezama. Si se lo dan ehh, ojo. Normalmente esto no te suele pasar cuando entrenas" añadía.

"Me suena Terzic a alemán o incluso más a yugoslavo, tuve un presidente allí en la federación de Serbia con ese apellido, pero a Terzic no le conozco ni el Tato, ha entrenado muy poco y tendrá un estilo pero casi nadie sabe cómo es; eso no quiere decir que no sea un buen entrenador, pero informes no hay por eso digo que es una decisión de la Junta Directiva".

PUEDE INTERESARTE Iñaki Williams, en el Yin de partidos y rankings pero en el Yang de rendimiento

"Que viene al Athletic, pues fenomenal, pero si las cosas no van bien ya sabes cómo reaccionan los públicos, aquí el listo o el tonto será el presidente si va bien o mal con las decisiones que tome"

En tanto a lo que llega sobre Edin Terzic desde Alemania por su etapa en el Dortmund, matiza que "lo de que si juega sobre todo un 1-4-2-3-1 pues no me dice nada, los sistemas no definen a los entrenadores, para mi al menos, hemos fichado a un entrenador imagino que con unos buenos informes y con conocimiento de causa, el presidente se habrá decidido por él porque piensan que van a rendir bien" sostenía Clemente.

El Caso de Maroan Sannadi en el Athletic Club...

"No se por qué no le convoca Ernesto Valverde, igual ahora es porque le ve otro concepto de juego, no sé, no he hecho un informe personal sobre él... Si traemos a un jugador a priori incomprensible, lo que no quiere decir que no valga porque lo que ha jugado ha dado la cara. A mi me sorprendió el fichaje, traen a Maroan que está en la cantera del Alavés, un equipo inferior a nosotros y que está en la cola pero aún así lo mandan al filial y luego se va cedido al Barakaldo... ¡y va y lo ficha el Athletic!".

"Hay cosas que no las he entendido muy bien, no sé cómo estará, eso lo sabe Ernesto si está o no para jugar o tiene molestias, pero no entendí su fichaje por el Athletic" cerraba Javier Clemente.