Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 10:16h.

El técnico de Menden, cuestión de tiempo

El Athletic estrecha el cerco sobre Edin Terzic con un pacto, una penalización y un paso por dar

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El Athletic Club respira más aliviado tras su victoria por la mínima ante Osasuna. Las cosas del fútbol; de mirar de reojo a la zona baja a volver a ilusionarse con Europa. Ernesto Valverde tratará de marcharse del banquillo de San Mamés sellando una nueva clasificación para competición europea. Un objetivo que aumentaría las tareas para su sustituto, con todos los focos apuntando a Edin Terzic.

Desde hace semanas, como avanzara el periodista Matteo Moretto, Jon Uriarte tiene un preacuerdo con el entrenador de Menden para convertirse en el próximo inquilino del banquillo rojiblanco. Las partes, aunque dispuestas a unir sus caminos, también establecieron una penalización económica en caso de ruptura del acuerdo.

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Este hecho apunta a no producirse por detalles como los que avanza El Correo. Lo de Edin Terzic apunta a ser cuestión de tiempo en Ibaigane, pues el preparador alemán estaría integrándose desde la lejanía en las labores de la parcela deportiva.

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Edin Terzic 'toma' las primeras decisiones en el Athletic

Una vez iniciada la segunda etapa de Jon Uriarte al frente del Athletic Club, y con el debido respeto que merece una leyenda como el Txingurri, el relevo en el banquillo de los leones queda a la espera del anuncio oficial. Una formalidad que no está frenando el ímpetu del técnico, pues según la citada fuente, Edin Terzic está siendo partícipe de la confección de la plantilla para la próxima temporada.

El alemán, avalado por su buena gestión con los jóvenes talentos, toma partido en las próximas renovaciones y operaciones de mercado que tiene en su agenda la dirección deportiva del Athletic Club. En el fútbol todo cambia en un instante, aunque el propio Terzic ya habría rechazado otras propuestas, demostrando así sus ganas de aterrizar en Bilbao. Si nada se tuerce, el alemán comenzará muy pronto su nueva etapa como león.