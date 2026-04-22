El Mundial ya atisba a un muro parapenaltis llamado Unai Simón

Los elogios de Osasuna a Unai Simón tras su partidazo en San Mamés: "Solo podemos darle la enhorabuena"

El guardameta internacional de Murgia sólo ha encajado 5 de los últimos 12 lanzados

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BilbaoEl guardameta internacional del Athletic Club Unai Simón se ha consolidado desde hace tiempo como un verdadero especialista en detener penaltis y lo ha confirmado con la detención del que le lanzaba el delantero balcánico del CA Osasuna Ante Budimir en la victoria del los leones de Ernesto Valverde por (1-0) en San Mamés ante las huestes del romano Alessio Lisci.

Con el pie bien asentado en la línea, Simón supo aguantarle al delantero rojillo y generarle dudas con sus movimientos bajo los palos para atajar en primera instancia su disparo y luego salir cual fiera jugándose el tipo, sobre todo la cara, ante dos atacantes rivales que estaban cerca de poder aprovechar el rechace... como hace poco lo hizo el kosovar Vedat Muriqi del RCD Mallorca.

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Esta vez no tuvieron suerte los oportunistas navarros que estaban a punto para engatillar el remate y fue Simón quien se hizo con la pelota llevándose una fuerte ovación de la grada de San Mamés. Y cuidado, que Budimir es letal en esa suerte: había metido el 86% de sus tiros superando registros históricos de jugadores del CA Osasuna como Roberto Torres o Patxi Puñal.

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Aparte de dominar el juego aéreo en la segunda parte, ya que en la primera casi no tuvo que intervenir, la acción más destacada del encuentro de Unai Simón fue de todas formas la impresionante mano que sacó a un remate de cabeza bocajarro del mismo Ante Budimir, en el que la pelota tocó primero el mojado césped acelerándose, luego la mano izquierda salvadora del portero alavés y acabó impactando en la parte externa del poste.

Una parada que será sin duda, una de las del año en LALIGA EA Sports a juicio de todos los comentaristas.

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Unai Simón, una barrera para los tiradores de penaltis

Ya empiezan a ser muchas las penas máximas atajadas por Unai Simón, que aparte de ser un seguro de vida para el Athletic, aunque llevaba cuatro meses y medio sin dejar la portería cero, pero en gran medida no por su culpa, también lo es para la selección española de Luis de la Fuente, que en un par de meses va a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, en el que seguramente no falte alguna tanda de penaltis.

Y no sería una sorpresa que le vaya bien. Ha sido clave y decisivo, deteniendo los lanzamientos de rivales para permitir a La Roja superar sus compromisos.