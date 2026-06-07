Christian Eriksen vuelve a desplomarse durante un partido de Dinamarca

Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 20:26h.

Christian Eriksen se desplomó durante un Dinamarca-Ucrania

Valentín Velikov, el médico del Ludogorets que salvó la vida de Christian Eriksen

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Los aficionados al fútbol recordarán el tremendo susto que sufrió Christian Eriksen durante la Eurocopa de 2021 cuando, en un Dinamarca-Finlandia sufrió una parada cardíaca de la que pudo recuperarse en el hospital. Una situación que el jugador del Wolfsburgo ha vuelto a vivir este domingo al volver a desplomarse durante un encuentro de la selección danesa, aunque pudo levantarse por sí mismo.

El centrocampista volvió a helar los corazones de los aficionados del país nórdico y todos los seguidores del fútbol en el choque amistoso de su país ante Ucrania. Un susto que al final ha acabado en eso al ver cómo el jugador podía marcharse por su propio pie antes de que el encuentro se cancelase definitivamente.

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"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", confirmó la federación de Dinamarca a la espera de más información sobre el jugador, que fue evacuado en ambulancia para realizarle más pruebas.

En esta ocasión, el jugador se desmayó durante el partido de preparación de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense y que acabó suspendido. Pasada la hora de partido, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo y, rápidamente, el árbitro reclamó la presencia de los médicos mientras compañeros y rivales pedían agilizar la entrada de los doctores.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.

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Christian Eriksen siguió su carrera con un desfibrilador

Después de sufrir un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 en el partido contra Finlandia, el jugador pudo reanudar su carrera con ciertas precauciones y cuidados con un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos. A pesar de ello tuvo que marcharse del Inter de Milán, equipo en el que jugaba, ya que la normativa impedía que pudiese practicar deporte profesional en Italia.

Sin embargo, Christian Eriksen pudo seguir con su carrera y, tras demostrar que mantenía su nivel en el Brentford, firmó por el Manchester United, con el que jugó tres temporadas. En el verano pasado firmó por el Wolfsburgo, con el que descendió esta campaña a la Bundesliga 2 y con el que le queda un año de contrato.