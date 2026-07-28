Lo que Vinicius cuenta a su entorno sobre su renovación con el Real Madrid

Celia Pérez 28 JUL 2026 - 07:32h.

El brasileño está a un año de acabar su vinculación con el cuadro blanco

José Mourinho se obsesiona con Rodri pero quiere antes una prueba de rodilla: "Prioridad"

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En medio de un mercado de fichajes en el que el Real Madrid ha decidido ser uno de los grandes protagonistas, cerrando llegadas como las de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, más la probable de Yan Diomande, hay un nombre propio dentro de la plantilla que acapara todos los focos: el de Vinicius. La renovación del brasileño, que acaba contrato dentro de un año, es uno de los temas candentes de actualidad.

Por el momento parece que esta próxima semana tanto los representantes de la entidad merengue como Vini y sus agentes se reunirán en Valdebebas para abordar esta ampliación de contrato. El interés de las dos partes está en la continuidad del atacante y José Mourinho, aunque no ha hablado en persona con el '7' merengue, también estaría encantado de contar con él. Todo ello ocurre con pretendientes como el Arsenal muy pendiente del jugador.

Pues bien, a pesar de que su futuro es una incógnita, lo que Vinicius va contando a su entorno es que desea continuar en el Real Madrid porque le debe mucho al club blanco. "En su entorno está diciendo en las últimas semanas que él no se quiere ir sin dejar un euro en caja del Real Madrid si es que se va. 'Yo no me puedo ir gratis del Madrid porque el Madrid me sacó en su día con 18 años con una familia humilde, con una situación complicada a nivel sociológico y vital, ya postó por mí'", desveló Tomás Roncero en El Larguero.

"Pagó 45 millones de euros cuando era una apuesta, una promesa sin más. 'El Madrid me lo ha dado todo. No me puedo ir sin dejar un euro en caja'. Digo lo que está diciendo a sus amigos. Lo mismo después sus agentes son más fríos en los cálculos negociadores. Vinicius lo que va contando es eso, que no puede irse del Madrid gratis", añadió.