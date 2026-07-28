Qué pasa con Kang In Lee y por qué no ha llegado aún al Atlético de Madrid tras su fichaje

Celia Pérez 28 JUL 2026 - 08:05h.

Hace tres días que el club rojiblanco anunció su fichaje

El padre de Pubill destaca la importancia de Simeone y el momento clave en el Atlético: "Los representantes vienen a Madrid"

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Tres días después de que el Atlético de Madrid anunciara el fichaje de Kang In Lee, el futbolista aún sigue en Corea del Sur. El Atlético de Madrid culminó este sábado el fichaje del extremo internacional, que reforzará el ataque del conjunto rojiblanco para las próximas cinco temporadas, después de lograr su traspaso desde el PSG, aunque de momento no se ha unido a las órdenes del Cholo Simeone y no se conoce fecha exacta de que lo vaya hacer. En este escenario, muchos aficionados se preguntan, ¿qué pasa con él? ¿por qué aún no se ha unido al conjunto rojiblanco?

Pues bien, según cuenta el diario Marca, Kang In Lee se encuentra en Corea del Sur porque aún debe de resolver los últimos flecos con el Gobierno para poder salir. A pesar de que está exento de realizar el servicio militar por conseguir el título de los Juegos Asiáticos de 2023, el extremo debe esperar a entrar en el programa de Personal de Artes y Deportes y poder conseguir así la renovación del permiso de viaje al extranjero.

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Todo ello complica su incorporación al Atlético de Madrid. En caso de obtener el permiso este mares o miércoles, se podría valorar la opción de que viaje a España y que se una al equipo en el viaje que tiene programado el viernes a Estocolmo para medirse al Manchester United. En cambio, si no lo consigue, es probable que se una al equipo ya la siguiente semana en la visita del Atlético a Seúl, donde se medirá al Manchester City el próximo 9 de agosto.

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El Atlético espera la incorporación del tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado.