El Barcelona llama a Rodri y da un vuelco inesperado al fichaje del Real Madrid

Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 08:30h.

El centrocampista español sigue sin aceptar la oferta de renovación citizen

¿Y qué pasa con el PSG?

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El nombre de Rodri Hernández es ya uno de los protagonistas en este mercado de verano. Tras brillar a un alto nivel en la conquista de la Selección Española en el Mundial 2026, acabando así con cualquier duda sobre su estado físico, el centrocampista está siendo relacionado con el Real Madrid. En un primer momento, el club blanco descartó la incorporación del capitán nacional, pero su gran torneo mundialista y su situación contractual con el Manchester City motivan el fichaje. No obstante, se está cocinando un vuelco inesperado.

En las últimas horas, y motivado por el movimiento merengue por Yan Diomande, el PSG apuntaba a entrar en las negociaciones a modo de venganza, como deslizó Fabrizio Romano. Por el momento no han trascendido avances importantes y en la Ciudad Condal alertan de nuevos y sorprendentes movimientos.

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El Barcelona llama a Rodri y da un vuelco inesperado

El periodista Oriol Domènech de Catalunya Radio suelta la bomba. Una vez conocida la dura y larga lesión de Frenkie de Jong, el Barcelona ha decidido rastrear el mercado de fichajes en busca de un sustituto de garantías. El primer nombre que ha pasado por la cabeza de Deco y la dirección deportiva culé no es otro que Rodri Hernández.

La citada fuente confirma los primeros pasos formales azulgranas, pues el Barça ya habría contactado directamente con el entorno del capitán de la Selección Española para conocer su situación. Rodri, con ganas de regresar a LALIGA EA Sports, sigue sin contestar a la oferta de renovación del City y alimenta los rumores de su fichaje.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene ajeno a esta posible entrada catalana en las negociaciones y perfila su primera oferta por el mejor futbolista del pasado Mundial 2026. Con mucha tela por cortar, todos quieren a Rodrigo Hernández.