El Racing busca al nuevo Peio Canales y cierra su fichaje por la decisión del Athletic

Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 14:01h.

Centrocampista en el que había muchas esperanzas puestas y recibió un reconocimiento junto a Peio Canales

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La cantera del Athletic Club es seguida con especial atención por un amplio número de equipos de la élite nacional. La Filosofía rojiblanca motiva el salto y la apuesta por los cachorros más talentosos, pero en cuanto se produce una salida, estos jóvenes talentos no tardan en encontrar nuevo destino. El último en hacerlo lo encarna una de las noticias de Lezama que más ha sorprendido recientemente.

El Racing de Santander es uno de esos clubes que se fijan en el producto de los leones en categorías inferiores. Prueba de ello son las recientes cesiones por las que han ido apostando, siendo la última una de las más exitosas.

El paso de Peio Canales en El Sardinero ha dejado huella, y aunque hubo un amago por una nueva cesión, el Athletic cerró la puerta y Edin Terzic apostó de lleno por el centrocampista. Ante este vacío que deja en la medular santanderina, casualidades del destino, el Racing se reforzará con un excompañero del jugador de Barrika, de la misma edad y que recibió un premio junto a él. Se trata de Gaizka Alboniga-Menor.

El Racing busca al nuevo Peio Canales y cierra su fichaje

Según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Racing de Santander ha cerrado el fichaje del citado futbolista de Artea. A sus 21 años, ultimando su formación antes de dar el salto definitivo al fútbol profesional, Gaizka Alboniga-Menor reforzará el filial santanderino durante las próximas temporadas.

El pasado 10 de julio, el jugador, que puede ocupar todo el ancho del centro del campo e incluso pisar área contraria, puso fin a más de once años en Lezama. Desde su aterrizaje en el Alevín C, el Athletic perfiló un plan de crecimiento para Gaizka y se manejaban buenos informes de él.

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Tanto es así que en el año 2023 fue premiado junto a Peio Canales por la Peña Juvenil. Un galardón que recibieron antes futbolistas como Oihan Sancet, Iñigo Vicente o Markel Susaeta, entre una larga lista de talentosos canteranos.

Una decisión que sorprendió a muchos en el Athletic Club

La decisión del Athletic de no continuar ligado a Gaizka Alboniga-Menor sorprendió a un amplio sector de la afición bilbaína, ya que el mediocentro era considerado como una de las perlas de Lezama. El Racing ha estado rápido y se lleva en propiedad a un activo muy joven al que se le dibuja un futuro prometedor. En este mismo mes de julio, el centrocampista compartió una carta de despedida en la que mantenía vivo su sueño de jugar en San Mamés algún día y en el que dejaba clara su salida: "Estoy convencido de que ese niño que llegó con el sueño de jugar en San Mamés algún día podrá llevarlo a cabo. Uno tiene que estar donde de verdad le quieren, por mucho que cueste verlo".