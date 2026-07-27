El Deportivo trabaja en seis operaciones y sufre un contratiempo por un fichaje prioritario

Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 08:55h.

La dirección deportiva herculina tiene trabajo en este tramo de mercado

El debate en la posición del lateral izquierdo

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El empate a cero ante el Real Oviedo dejó dos lecturas. El Deportivo de A Coruña dejó buenas sensaciones con balón y fue protagonista, pero faltó lo más importante. La pegada impidió el triunfo herculino en un amistoso por el que ni mucho menos se sacan lecturas definitivas. El test veraniego en territorio asturiano sí conduce al club blanquiazul hacia la confirmación de los dos fichajes que aún necesita en este mercado.

Fernando Soriano y su equipo de trabajo ponen el foco en la defensa y buscan dos nuevas piezas, aunque no es la única tarea que deben realizar en este tramo de la ventana estival. Hasta seis operaciones dividen los esfuerzos de la dirección deportiva.

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El Dépor trabaja en seis operaciones y sufre un contratiempo

El lateral izquierdo y el central son las principales prioridades herculinas en materia de llegadas. El Dépor busca un compañero para Quagliata, y aunque el favorito siempre ha sido Angeliño, en los últimos días se han producido acercamientos por Álex Moreno, tal y como informaba el periodista Santi Aouna. Aunque hay más nombres sobre la mesa, al igual que en el eje de la zaga.

En esta posición hay más dudas, y es que tal y como informa el periódico napolitano Il Mattino, el Deportivo ha sufrido un contratiempo por uno de sus principales objetivos. Fernando Soriano está interesado en el fichaje de Juan Jesus, veterano zaguero brasileño que acababa de finalizar contrato con el Nápoles. Su perfil convencía en el club coruñés, pero una lesión en el equipo italiano podría motivar su regreso tan solo unas semanas después.

Ante esta situación, la dirección deportiva amplía el abanico con opciones como la de Lilian Brassier, adelantada por Foot Mercato. Y todo ello sin obviar otras cuatro operaciones de suma importancia. En el Dépor confían en seguir avanzando en la operación salida y La Opinión A Coruña informa de avances para la salida de José Ángel, con Ceuta y Cádiz batallando por su fichaje. Además, Fernando Soriano trabaja en la rescisión de Bouldini, así como en cesiones para los jóvenes Eric Puerto y Charlie Patiño.