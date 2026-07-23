Fernando Soriano guarda un fichaje sorpresa y el Deportivo rastrea un perfil muy concreto

Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 12:44h.

Las prioridades en el mercado son otras, pero el club coruñés se mueve por la guinda

Ricardo Rodríguez y cuatro más para el lateral izquierdo herculino

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La hoja de ruta final del Deportivo de A Coruña es muy clara. Con Fernando Soriano a la cabeza, el club herculino busca en el mercado un lateral izquierdo que apuntale la defensa de Antonio Hidalgo y lo marca como movimiento prioritario. Además, el club herculino tratará de seguir reforzando el eje de la zaga con un nuevo cromo. Y más allá de lo estrictamente necesario, no se descarta un fichaje sorpresa.

En su última comparecencia ante los medios, el director deportivo blanquiazul reconoció que, aunque el plan del Dépor está bien marcado, no descarta lanzarse por alguna oportunidad de mercado: "Sabemos que es fútbol profesional, y que intentamos siempre que está el mercado abierto buscar las mejores opciones para el equipo, no nos cerramos ninguna puerta, y a partir de ahí el mercado dirá".

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Unas declaraciones que encajan a la perfección con la posible posición que planea reforzar el Deportivo en tres cuartos de campo. Se trataría de una operación compleja, ya que el futbolista deseado, que podría ser la guinda del regreso a Primera División, responde a un perfil muy concreto.

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Fernando Soriano guarda un fichaje sorpresa en el Deportivo

Según informa DXT Campeón, Fernando Soriano se guarda la opción de reforzar la banda derecha de Antonio Hidalgo. En concreto, el Dépor busca un perfil con características muy marcadas y que se asemeja al rol que encarna Luismi Cruz. El futbolista de El Puerto de Santa María ha destacado por su rol dinámico en el campo, apareciendo mucho por dentro.

Elevar el nivel en la segunda línea de ataque podría ser el último paso herculino en este intenso mercado estival que está protagonizando. Sin muchos efectivos en dicha demarcación, Fernando Soriano busca más contacto con el balón con un jugador que pueda ser importante en contextos determinados de los encuentros.

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Un falso extremo que se coloque detrás de los centrocampistas rivales y guíe al Deportivo en los metros finales hacia el gol. Un fichaje que no es prioritario, que llegaría tras el lateral izquierdo y que implicaría un esfuerzo económico.