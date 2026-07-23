Las primeras decisiones y dudas de Pellegrini para el Betis de Champions

Álvaro Borrego 23 JUL 2026 - 12:23h.

El entrenador chileno probó ante el Recreativo de Huelva algunas modificaciones inusuales hasta ahora

El plan del Betis para fichar al delantero

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El Real Betis logró este miércoles su segundo triunfo del verano, aunque los resultados de pretemporada no tienen una relevancia sustancial, dado que no tendrán una incidencia real en el transcurso de la campaña. Sí que sirven para ratificar decisiones, despejar dudas y realizar nuevas probaturas, muchas de ellas sujetas a las necesidades que surgen en cada contexto. Así llegaron algunas de las situaciones que se dieron contra el Recreativo de Huelva, en un partido con el ritmo propio de esta época y en el que el carrusel de cambios impide dar continuidad a muchos futbolistas, aunque la puesta en escena del conjunto verdiblanco sí que dejó varios detalles cuando menos singulares.

Uno de los más llamativos fue ver de nuevo a Nelson Deossa como referencia ofensiva. Un escenario propiciado por las urgencias, dado que Cucho Hernández sigue de vacaciones, Aitor Ruibal anda recuperándose de su lesión, Gonzalo Petit se quedó en el banquillo de inicio y el Real Betis aún trabaja (con paciencia) la llegada de un segundo ariete. Este nuevo rol como delantero centro le obligó a dar un paso atrás para sentirse más cerca de la pelota.

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Se le notó incómodo, aunque no desentonó cuando le tocó jugar de espaldas, pero terminó su actuación sin apenas ocasiones claras. Lejos de apostar por Gonzalo Petit de inicio o utilizar a Pablo García en esa posición, después de haber dejado a Rodrigo Marina en Sevilla, Manuel Pellegrini repitió la misma fórmula que ante el Lotte alemán, lo que supone toda una indirecta ante la necesidad de un delantero. Una posición, eso sí, que debe ser anecdótica, mientras se termina de concretar su fichaje por el Vasco da Gama, que podría terminar de materializarse antes de concluir la semana.

Para esta convocatoria el entrenador dejó fuera a Óscar Masqué, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Sosu y Rodrigo Marina, cinco de los diez canteranos que estuvieron con el primer equipo en Alemania.

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Otra de sus decisiones fue colocar a Emmanuel N'Goran como pivote defensivo. Manuel Pellegrini alineó a Facundo Bernal junto a Marc Roca de inicio, siendo estos los únicos centrocampistas posicionales del primer equipo. El costamarfileño está acostumbrado a jugar como central e incluso alguna vez lo ha hecho como lateral, pero partir desde la zona de máquinas era algo casi inédito para él. Un rol que tiene cierto sentido, dada su planta física y su habilidad para conducir el balón, aunque no deja de ser algo inusual en él.

Otro aspecto a tener en cuenta es que parece que Valentín Gómez vuelve a su posición natural. El pasado curso tuvo más minutos desde el carril izquierdo, arreciado por el pobre nivel de sus compañeros, pero este curso, con la llegada de Fran García como aval seguro, y con Junior Firpo ya en condiciones, parece que el central argentino regresará al eje central para pelear un puesto junto a Bartra, Natan y Diego Llorente.

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Si bien del partido no se pueden sacar demasiadas conclusiones, apenas unos minutos bastaron para saber que Fran García llega para ser titular, que Junior Firpo parece más entonado que el curso pasado o que Facundo Bernal tiene condiciones esperanzadoras, a expensas de seguir adaptándose al ritmo europeo. También que Natan mantiene su brillantez defensiva y que Pablo Fornals mantiene la virtud de hacer jugar al equipo, con Pablo García como uno de los más voluntariosos y Morante alimentando las expectativas que brinda su proyección.