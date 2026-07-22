El uno por uno y las notas del Betis contra el Recreativo de Huelva

Álvaro Borrego 22 JUL 2026 - 22:21h.

Rodrigo Riquelme anotó el único gol del partido, que convierte al Betis en el segundo equipo más laureado del Colombino

Las razones de la ausencia de Isco Alarcón en el Recre - Betis de pretemporada

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El Real Betis ganó por la mínima al Recreativo de Huelva (0-1) y se lleva la LVII edición del Trofeo Colombino, igualando al Atlético de Madrid como el segundo equipo con más entorchados del trofeo. Rodrigo Riquelme fue el único goleador de un encuentro ya con Manuel Pellegrini en el banquillo, a expensas de que progresivamente puedan ir reapareciendo efectivos como Antony o Isco Alarcón, este último con un plan específico.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis.

Álvaro Valles (5): Realizó una buena parada en el 34' tras el disparo a bocajarro de Évora, siendo la única vez que le tocó intervenir (más allá de un envío al palo nada más empezar).

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Bellerín (5): Le cogieron varias veces la espalda, teniendo que defender en más de una ocasión en inferioridad numérica. Por su banda llegaron algunos de los ataques más peligrosos del Recreativo. En la segunda mitad salió con algo más de agresividad y suya fue la asistencia del gol de

Bartra (5): Se le impusieron en algún lance aéreo, algo que sin lugar a dudas deberá limar, pero más allá de eso se mostró correcto. Sin trabajo en demasía.Tuvo una buena oportunidad de cabeza que se marchó rozando el palo.

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Natan (6): El mejor de la línea defensiva. Se le vio con una superioridad pasmosa respecto a sus rivales. Se hizo grande cada vez que trataron de ponerle en apuros, con un par de quites especialmente notables.

Junior Firpo (6): Se le ve algo más descarado, con mejor tono físico y mucho más valiente a la hora de las coberturas ofensivas. Ese es el camino. La llegada de Fran García le debe servir para mejorar.

Facundo Bernal (5): Se le ven maneras, aunque todavía debe asimilar conceptos y conocer la compostura de sus compañeros. Su pase a Bellerín en la jugada del 0-1 fue especialmente brillante.

Marc Roca (-): Es pretemporada, los jugadores deben sumar esfuerzos y ritmo, pero su puesta en escena no estuvo ni siquiera cerca de lo que exige un Betis Champions.

Fornals (-): La jugada mejoró cada vez que pasaba por sus botas, siendo el único capaz de arrojar algo de lucidez en zona de tres cuartos, aunque a fogonazos.

Pablo García (6): En su línea. Tenga mayor o menor acierto, el esfuerzo no lo negocia. Da todo lo que tiene. Alternó sus ataques con buenas acciones abriendo el campo y otras todavía mejores cuando se ganaba el espacio a la pierna natural metiéndose por dentro.

Riquelme (5): Si bien le cuesta marcar diferencias en el plano personal, al menos esta vez por empeño no fue. Lo intentó, fue generoso en los esfuerzos, pero casi siempre terminaba errando en la toma de decisiones... hasta que le llegó el premio. Marcó el 0-1 a placer. Eso no es suficiente, pero al menos le debe servir para sumar confianza.

Nelson Deossa (-): De nuevo repitió como delantero centro. Un rol tan inusual que le obligaba a dar un paso atrás para sentirse más cerca de la pelota. Se le notó incómodo, aunque no desentonó cuando le tocó jugar de espaldas. Pudieron ser sus últimos minutos como verdiblanco.

Suplentes

Diego Conde (-): Sus primeros minutos como bético. Ni le incomodaron. Una vez tocó la pelota.

Ángel Ortiz (): S.C

Diego Llorente (-): Tuvo un par de quites notables.

Valentín Gómez (): S.C

N'Goran (-): Tiene una planta física impresionante y Pellegrini lo utilizó como pivote, pese a ser central. Una pista a seguir de cerca.

Fran García (6): Todo un superdotado en lo físico. Una jugada le bastó para saber qué tipo de futbolista es. Valiente, velocísimo y con una capacidad innata para llegar hasta línea de fondo... y encima se fajó bien en defensa.

Iker Losada (-): Tuvo una ocasión y con todo a favor la echó fuera.

Rica Fúnez (): S.C

Morante (5): Como diría aquel, está con la flechita pa'rriba. Es hábil en el regate pero también se le intuye un olfato innato para aparecer dentro del área. Suyas fueron las principales ocasiones del Betis tras el carrusel de cambios.

Borja Alonso (): Tuvo una buena ocasión en sus botas con un disparo lejano que se marchó rozando el palo izquierdo del portero.

Gonzalo Petit (): Desapercibido.