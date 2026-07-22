El presidente de Estados Unidos está impulsando a Infantino para ser el nuevo secretario general

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La estrecha y polémica relación entre Donald Trump y Gianni Infantino podría tener un trasfondo político. Según informa el diario neoyorkino New York Post, el presidente de Estados Unidos estaría impulsando al presidente de la FIFA como candidato a ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU).

Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario, Trump tiene un estimación muy positiva de Infantino tras su papel durante el Mundial 2026 y considera que es una persona respetada a nivel internacional y con capacidad para unir a diferentes sectores.

Todo ello después de varios meses en los que la relación entre los dos presidentes ha disparado varias polémicas. La última y más sonada llegó con la retirada de la tarjeta roja a Balogun, jugador estadounidense, después de una llamada de máximo mandatario estadounidense a su homólogo en la FIFA, lo que provocó un gran escándalo internacional. Ese fue el colofón de una relación que ya generó controversia el pasado mes de diciembre, cuando la FIFA se inventó el 'Premio FIFA de la Paz' para entregárselo a Trump en la gala del sorteo de los grupos del Mundial.

El papel de Donald Trump en el secretario general de la ONU

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

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Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.