El ansia de protagonismo de Donald Trump obliga a España a repetir su foto levantando el Mundial

Joaquín Anduro 20 JUL 2026 - 01:14h.

Donald Trump no quiso quitarse de la foto de campeones de España

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Rodri Hernández, como capitán de España, levantó al cielo de Nueva Jersey el segundo Mundial de la historia de España dejando una foto para la historia... que tuvieron que repetir. Y es que Donald Trump, como ya sucediera cuando el Chelsea levantó el Mundial de Clubes, no quiso quitarse de la foto y obligó a los internacionales españoles a levantar el trofeo hasta en dos ocasiones.

La copa llegó al césped del MetLife Stadium de las manos de Sergio Ramos, que fue el encargado de ejercer como enlace entre los campeones de 2010 y los de 2026. Después llegaría el turno de los árbitros y los subcampeones, que recibieron sus medallas una vez fueron galardonados Rodri, Unai Simón y Pau Cubarsí con los premios a MVP, Mejor Portero y Mejor Joven, respectivamente.

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Donald Trump se mostró correcto sin llamar demasiado la atención mientras le daba las medallas de oro a los jugadores de España siempre con el recuerdo del pasado Mundial de Clubes. El pasado verano, cuando el Chelsea venció al PSG por 3-0 en el mismo escenario, el presidente de los Estados Unidos le entregó el trofeo a Reece James y no se retiró, como suele ser habitual, dejando una instantánea con él en primer plano.

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Donald Trump repite con la foto del Mundial

Y esta vez no fue menos una vez que Gianni Infantino y el empresario estadounidense le dieron la copa a las manos de Rodri. El centrocampista del Manchester City quiso esperar un poco para que Trump se retirara sin éxito ya que, a pesar de los intentos del presidente de la FIFA y de los jugadores españoles, el mandatario estadounidense seguía por ahí.

Rodri Hernández tuvo que levantar ya la copa con los jugadores de España saltando exultantes de alegría y Donald Trump aplaudiendo en un lateral con Infantino ya fuera de escena. Una vez se quedaron solos, ya sin confeti, el MVP del Mundial volvió a levantar el trofeo para guardarse una imagen en la que no apareciesen con el dirigente de Estados Unidos.