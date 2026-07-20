Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 00:08h.

Será el segundo encuentro de España en la Nations League

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España es campeona del mundo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió vencer su segundo Mundial gracias a un excelente encuentro ante Argentina que remató Ferran Torres (1-0). El estreno de la segunda estrella como local, el 29 de septiembre, ante Croacia, en el Sánchez-Pizjuán.

Será el primer encuentro en terreno nacional de la Selección Española tras el Mundial recién finalizado y será, además, la segunda cita del conjunto dirigido por Luis de la Fuente en la Nations League que arrancará en Inglaterra ante los de Tuchel.

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La Selección Española volverá al Sánchez-Pizjuán el próximo 29 de septiembre de 2026 para enfrentarse a Croacia. La cita llegará a Sevilla más de once años después de su última visita a Nervión, cuando jugó ante Ucrania (1-0) con el que sería el primer tanto oficial de Álvaro Morata como internacional absoluto.

Señalado como cita clave en la historia de la Selección, será el partido número 26 del conjunto nacional en el Sánchez-Pizjuán, donde se estrenó en 1961 con una cita, curiosamente, ante Argentina (2-0).

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El calendario de España en la Nations League

Como decíamos, se tratará del segundo encuentro del equipo nacional en su grupo de la Nations League después de arrancar ante Inglaterra el 26 de septiembre.

El 29 de septiembre, como decíamos, jugará en el Sánchez-Pizjuán ante Croacia y, posteriormente, el día 3 de octubre jugará ante República Checa en Oviedo. Este largo parón internacional se acabará el 6 de octubre ante Croacia nuevamente, en Split.

El grupo se cerrará en noviembre con dos encuentros más: el día 12 en Praga y el día 15 ante Inglaterra en terreno nacional.

Aún queda algo de margen para descansar, recuperar y recordar todo lo vivido durante el último mes en este Mundial, pero España ya piensa en su futuro y su reencuentro oficial con su público será en Sevilla, en septiembre y en el Sánchez-Pizjuán.