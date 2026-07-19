Quiénes interpretan los himnos de España y Argentina en la final del Mundial 2026

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 14:00h.

Spanish Brass y María Becerra, presentes en el MetLife Stadium

Netanyahu le desea suerte a Milei y Argentina para la final del Mundial mientras Palestina apoya a España y Lamine Yamal

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El mundo se paraliza este domingo a partir de las 21.00h. cuando la pelota eche a rodar en el MetLife Stadium en la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en un encuentro histórico que también tendrá un importante show musical detrás. Además de la presencia de Madonna, Justin Bieber y Shakira en el descanso y las numerosas actuaciones en la previa, los himnos de ambos países también serán interpretados en directo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y ya se conocen los artistas encargados.

Por parte española, el quinteto valenciano de metales Spanish Brass será el encargado de tocar los acordes del himno español, el único en el mundo sin letra junto a Bosnia & Herzegovina, Kosovo y San Marino. El Levante ha sacado pecho por la afición granota de uno de sus integrantes, Juanjo Serna, felicitándole junto al resto de miembros del grupo de la capital del Turia.

Por parte de Argentina, será María Becerra la encargada de entonar el Himno Nacional de Argentina sobre el mismo césped del coliseo de East Rutherford. Ella misma ha sido la encargada de desvelarlo a través de sus redes sociales después de la polémica por el supuesto veto de Javier Milei a Lali Expósito por sus ideas políticas contrarias al actual presidente tras haber sido la cantante la encargada en la final de Lusail en Qatar 2022.

La música, con un papel importante en la final del Mundial 2026

Tanto Spanish Brass como María Becerra se unen así a la larga lista de artistas que estarán presentes en una jornada inolvidable en el MetLife Stadium donde la música y el show también ocuparán un lugar importante al más puro estilo de Estados Unidos.

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Hora y media antes del comienzo del partido tendrá lugar la tradicional ceremonia de clausura con las actuaciones de Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, pero la novedad es el polémico show del descanso. Oficialmente, serán 11 minutos de actuación de Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, más seis de montaje y desmontaje del escenario, pero en la Copa América hace dos años, Shakira actuó 7 minutos y los jugadores tardaron 26 desde que salieron del campo hasta que volvieron a jugar.